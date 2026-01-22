Vox rompe 30 años de bloqueo urbanístico en Bormujos (Sevilla) y pone en marcha el nuevo PGOM

Bormujos (Sevilla) ha iniciado la renovación integral de su planeamiento urbanístico con la puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), un proceso que no se abordaba desde hace más de 30 años. El arranque del procedimiento, impulsado por Vox, supone un cambio de rumbo tras décadas de parálisis y actualiza el marco que ordenará el crecimiento del municipio en las próximas décadas.

Con el impulso al PGOM, la actualización del planeamiento pasa de ser una promesa recurrente a una «realidad administrativa» con la activación de la fase inicial y la apertura del proceso de Participación Ciudadana, según destaca la formación en una nota de prensa.

La delegada de Urbanismo y portavoz municipal de Vox, Isabel Madera, ha situado el nuevo PGOM como una de las prioridades del mandato. El objetivo es dejar atrás un «modelo urbanístico agotado» y dotar a Bormujos de un marco moderno, estable y adaptado a los retos actuales en vivienda, movilidad, sostenibilidad ambiental, infraestructuras o desarrollo económico.

«Poner en marcha un PGOM no es sencillo, pero sí es crucial para los municipios. Y por ello lo tuve claro desde que llegué al gobierno. El compromiso y el esfuerzo tienen que primar para desarrollar trámites que aporten futuro», ha apuntado Madera.

Bormujos se suma así a un grupo todavía reducido de municipios andaluces que han iniciado la adaptación de su planeamiento a la normativa urbanística autonómica vigente desde 2021. En Andalucía, muchos ayuntamientos continúan rigiéndose por Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) o normas subsidiarias aprobadas en las décadas de los 80 y 90, lo que limita la capacidad de crecimiento y genera rigideces normativas.

Desde el equipo de gobierno se defiende que la falta de actualización del planeamiento ha tenido efectos directos en la atracción de inversión, el desarrollo de vivienda asequible y la seguridad jurídica para empresas y proyectos estratégicos. Con el nuevo PGOM, el Ayuntamiento aspira a desbloquear suelo, facilitar la actividad económica y garantizar un crecimiento ordenado y compatible con el entorno.

Uno de los ejes del proceso es la implicación vecinal. El Ayuntamiento ha activado los mecanismos de Participación Ciudadana para recabar propuestas de vecinos, asociaciones y colectivos, con el objetivo de definir el modelo de ciudad para los próximos 20 o 30 años. Las encuestas y formularios ya están disponibles en la plataforma municipal habilitada al efecto, donde los vecinos pueden trasladar sus propuestas y aportaciones (pinche aquí).

«Queremos que cada decisión sobre nuestras calles, plazas, parques y espacios públicos nazca de la escucha activa de la gente que vive Bormujos cada día. Este proyecto no se diseña desde un despacho, se construye con la voz del pueblo», ha subrayado la delegada de Urbanismo.

Desde Vox Bormujos subrayan que el PGOM no es un trámite administrativo más, sino una herramienta estratégica que marcará el desarrollo urbano de Bormujos a largo plazo. La iniciativa, añaden, refleja una apuesta por abordar decisiones estructurales que trascienden el corto plazo político y buscan ofrecer un marco de estabilidad para el futuro del municipio.