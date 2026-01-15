Vox espera el «último informe» de la Junta para que la playa llegue a Sevilla: «Bormujos se juega mucho»

El megaproyecto de la playa artificial de Bormujos (Sevilla) y todo lo que ello conlleva (más empleo, más turismo, más riqueza) está pendiente de un último informe de la Junta de Andalucía que dé el visto bueno a uno de los planes urbanísticos más ambiciosos de España en los últimos años. La delegada de Urbanismo y portavoz municipal de Vox, Isabel Madera, reconoce que «Bormujos se juega mucho» con esta actuación y confía en que el visto bueno llegue a tiempo para empezar a ver avances este 2026.

La iniciativa, aprobada en el Plan de Actuación el pasado 27 de junio, plantea la construcción de una playa artificial con paseo marítimo, un hotel de lujo y una zona de servicios en unos suelos sin uso desde hace 15 años. Según el impulso defendido por el equipo de Urbanismo, se trata de «transformar un espacio abandonado en una fuente de riqueza para la localidad», con una inversión privada de 120 millones de euros y el objetivo de colocar a Bormujos en el mapa turístico de Andalucía.

En una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía, Madera sostiene que la tramitación cuenta «a día de hoy con todos los informes y parabienes», y enumera, uno a uno, los avales recabados: «Tenemos a Aljarafesa con su expediente abierto, tenemos a Endesa con su expediente abierto, cosa que es prácticamente imposible en este tipo de proyectos», a lo que se suma «el ok de salud, el ok de confederación, el ok de turismo, el ok de patrimonio y el ok de medioambiente».

¿Dónde está el cuello de botella? La concejal sitúa la clave en Ordenación del Territorio: «Lo considera un megaproyecto, y estamos a la espera de esa última comunicación para poder iniciar los trabajos cuanto antes». Madera insiste en que el factor tiempo importa, porque se trata de «una inversión privada y los inversores privados ven el momento y el lugar», y reconoce que en la Administración Pública muchas veces los procedimientos «no son lo ágiles que nos gustaría».

No obstante, entiende que la Junta de Andalucía hará todo lo que esté en su mano para que el proyecto «vea la luz» y se muestra convencida de que el proyecto no se va a caer: «Soy optimista, lo he sido siempre. Con absolutamente todos los ok de todas las Administraciones que intervienen en él, en el primer semestre de 2026 podremos empezar a ver la realidad».

La portavoz de Vox pone cifras al impacto que supondría para el municipio: «Bormujos se juega 600 puestos de trabajo directos y 1.200 indirectos». Pero no sólo empleo: «Bormujos se juega estar en el mapa turístico, que hasta ahora no lo estaba». Y también habla de un efecto arrastre: «Nuevos comercios, nuevo movimiento, nuevos emprendedores». De ahí que pida que se desatasque «para no poner en riesgo un proyecto de estas magnitudes», porque lo vincula a «estabilidad económica, estabilidad turística y un ocio como no hay en ningún otro sitio, ya no sólo en el Aljarafe o en Sevilla, sino prácticamente en toda Andalucía».

Vivienda

Tras el megaproyecto de la playa, Madera aborda el otro gran debate municipal: la vivienda. Afirma que, desde su llegada al gobierno local, se marcó como prioridad la construcción de vivienda protegida en el municipio, y defiende que estas promociones deben repartirse por todo Bormujos.

En ese diagnóstico, critica la gestión anterior del PSOE y sitúa el primer paso en ordenar la demanda: «La lista de demandantes estaba absolutamente abandonada, llevaba más de cuatro años sin actualizarse». A partir de ahí, señala dos promociones recientes impulsadas desde la iniciativa privada, ambas de renta limitada, una ya vendida y otra anunciada recientemente.

El problema es que la vivienda protegida «no termina de ser accesible para quien más la necesita», especialmente tras la nueva normativa autonómica. «Vuelve a dejar sin oportunidad de comprar a jóvenes y a personas con menos recursos», lamenta.

Su apuesta personal pasa por impulsar vivienda protegida en «régimen especial», dirigida a personas jóvenes, con menores a cargo y con menos recursos, y que aplica una ventaja clave: «Es la única que tributa al 4% de IVA», frente al 10% general, lo que de salida supone «una vivienda que sale un 6% más barata».

Madera señala que este modelo, por los costes actuales de suelo y construcción, no se está llevando a cabo «en ningún sitio», y explica su alternativa: vivienda protegida industrializada, un sistema habitual en Europa pero que «aquí no acaba de cuajar». «Me llaman vecinos preguntando si los vamos a meter en barracones… Nada que ver», recalca. Y defiende que ofrece las mismas calidades, mayor eficiencia energética y menos dependencia de la mano de obra.

Sobre el suelo, es tajante: «Su liberación es uno de los grandes hándicaps». Valora la agilización de licencias impulsada por la Junta, pero critica que haya ido acompañada de un aumento de costes. Por ello, vincula la solución al planeamiento urbanístico: «Estoy en marcha con el PGOM (Plan General de Ordenación Urbana Municipal) para liberar todo el suelo que tenemos en Bormujos», aunque advierte de los plazos: «El problema de vivienda empezará a solucionarse realmente dentro de ocho años».

Participación vecinal

Madera remarca que ha sido «absolutamente necesaria» la activación del PGOM «después de más de 30 años», y añade que tiene «dos patas»: el Plan de Ordenación Municipal, más técnico y orientado al desarrollo de suelos pendientes, y el POU (Plan de Ordenación Urbana), centrado en cambios dentro del suelo urbano, donde entra de lleno la participación ciudadana.

«El municipio pertenece a los bormujeros, no a los políticos, que vamos pasando cada cuatro años. Y éste será probablemente el último Plan de Ordenación Municipal que tenga Bormujos, así que esa participación es aún más importante si cabe», subraya la concejal.

Para Madera, este proceso debe servir para aterrizar necesidades concretas por zonas: desde «aparcamientos» hasta «poder construir una planta más» en determinados barrios o ajustar la presencia de locales. «Es el bormujero el que decide cómo quiere su municipio», resume.