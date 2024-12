Vox se ríe del PSOE tras la querella por decir que «robaron 680 millones»: «Lo dice la RAE, es robar»

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este miércoles, durante unas declaraciones a medios tras el «fallido» acto de conciliación previo a la querella interpuesta por el PSOE de Andalucía (PSOE-A) con él, los parlamentarios por Sevilla, Javier Cortes y Ana Ruíz, y los concejales de la formación en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja y Fernando Rodríguez Galisteo, que «no le tenemos miedo, no tenemos miedo al PSOE, no tenemos miedo a sus insultos, no tenemos miedo a sus querellas y no tenemos miedo a sus amenazas».

Gavira, ha insistido al PSOE-A y a su secretario general que, tal y como deja muy claro la RAE, «cuando uno se queda con los fondos y con los recursos ajenos, se le llama robar» y «lo que nosotros queremos es que devuelvan -los socialistas- el dinero que nos han malversado, prevaricado, estafado y, en el fondo, robado» a todos los andaluces.

El portavoz de Vox en Andalucía, ha afeado al «todavía secretario general en Andalucía», Juan Espadas, su no asistencia hoy a este acto de conciliación, lo que ha achacado a que «está más preocupado por la presencia de la esposa de su jefe, del que le mueve los hilos, Pedro Sánchez» en Andalucía.

En Vox «vamos a seguir diciendo, cada vez que tengamos oportunidad, que los socialistas nos malversaron, nos prevaricaron y nos estafaron a los andaluces», ha advertido Gavira, subrayando que «hemos visto episodios en Andalucía donde el PSOE ha utilizado los recursos públicos que pertenecen a todos los andaluces en drogas y en prostitución», hasta el punto de que «no hay ningún escándalo socialista que no vaya acompañado de prostitución y lo estamos viendo a diario», ha sentenciado.