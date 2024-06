Veteranos del PSOE de Málaga exigen cabezas ante el «clientelismo» y «amiguismo» que rige el partido

Tras la debacle del 9J, veteranos y militantes del PSOE de Málaga han suscrito un manifiesto en el que piden la dimisión de la comisión ejecutiva provincial del PSOE y la convocatoria de un congreso extraordinario ante la «debilidad» del partido y el «clientelismo» y «amiguismo» que reina en las agrupaciones locales. Los socialistas advierten además de que la vida orgánica de la formación ha pasado a ser «nostalgia» del pasado.

El manifiesto está rubricado por más de 60 militantes y ex cargos institucionales, entre ellos los ex presidentes de la Diputación de Málaga Salvador Pendón, Juan Fraile y José María Ruiz Povedano; y varios ex alcaldes, como el de Antequera, Ricardo Millán; el de Torremolinos, José Ortiz; y el de Ojén, José Antonio Gómez. Figuran también como firmantes el ex senador Antonio Morales; el que fuera portavoz municipal en el Ayuntamiento de Málaga, Rafael Fuentes; ex concejales como Sergio Brenes y Luis Reina o ex delegados de la Junta de Andalucía como Francisco López o José Luis Marcos, entre otros muchos.

En el escrito, adelantado por la SER, los militantes socialistas muestran su preocupación por los últimos resultados electorales en la provincia, pero «conscientes» de que los mismos responden a un «componente coyuntural que no pretendemos ni ignorar ni que determine nuestro posicionamiento». Partiendo de esa premisa, exponen lo siguiente: «Mostramos nuestra desazón ante el estado de debilidad del partido en Málaga y la necesidad de actuar antes de que la situación derive en insustancial. Nos llena de inquietud la alarmante merma en la capacidad de respuesta a la que nos ha llevado la pérdida progresiva de los contenidos y estrategias que dieron fortaleza a nuestra organización, nos hicieron identificable ante los ciudadanos y nos proporcionaron el respeto y confianza de la sociedad».

Asimismo, advierten de que la «vida orgánica ha pasado a ser nostalgia del pasado». «Las casas del pueblo están cerradas, la militancia ha sido sustituida por la decisión de los notables, las agrupaciones locales -lo poco que queda de ellas- están abandonadas, desanimadas y controladas de manera clientelar. En la elección de quienes en las diferentes instancias nos han de representar, el mérito ha sido sustituido por la cooptación, el amiguismo o un apoyo orgánico que, en casi todos los casos, tiene más de ficticio que de real».

No obstante, se muestran «convencidos» de que todavía hay tiempo de recuperar la «identidad» del partido que «restablezca su sintonía con la sociedad, fortaleciendo los principios del socialismo democrático, reformulando discurso, método y estrategias, reafirmando el valor de la militancia y haciéndonos visibles ante quienes nos esperan, y considerando que no es tiempo de especulaciones ni de aplazar la asunción de responsabilidades».

Por ello, piden «la dimisión de la comisión ejecutiva provincial del PSOE de Málaga y la convocatoria de un congreso provincial extraordinario que dote a la organización de un órgano de dirección representativo, capaz de integrar en lo interno, y con el pulso, el músculo y la inteligencia suficientes para proyectar la aspiración del PSOE de volver a ser vanguardia y referente para los sectores progresistas de la sociedad malagueña», concluyen.