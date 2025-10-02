Unos okupas piden ayuda a la Policía porque hay tres ladrones asaltando ‘su casa’ en Antequera

El mundo al revés. Unos okupas han llamado a la Policía tras sorprender a tres individuos escalando por el balcón de la vivienda en la que residen ilegalmente en Antequera (Málaga). Los ladrones han acabado detenidos por un presunto delito de robo con fuerza.

Los hechos ocurrieron el lunes de la semana pasada, alrededor de la 1:00 horas, en un domicilio del centro de la ciudad, según informa Sur. Los okupas vieron que su casa estaba siendo asaltada y no dudaron en alertar a la Policía y pedir auxilio.

Tras la llamada al 091, varias patrullas acudieron a la vivienda. Allí constataron que la cerradura estaba forzada. Además, al intentar acceder, los agentes comprobaron que la puerta estaba bloqueada desde el interior. Finalmente, los okupas cedieron y salieron del piso, y acabaron reconociendo a la Policía que no eran los propietarios del inmueble ni sus legítimos inquilinos.

La vivienda se encontraba en condiciones insalubres, según los agentes. Los okupas admitieron que llevaban viviendo allí desde hacía tiempo y que estaban perfectamente instalados con todas sus pertenencias.

La Policía Nacional detuvo a tres hombres, de 33, 53 y 54 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en casa habitada. Tanto los inquilinos ilegales como los presuntos ladrones fueron citados esa misma mañana para un juicio rápido en los juzgados de Antequera. Los okupas acudieron al mismo en calidad de perjudicados. Este periódico no ha podido confirmar si siguen habitando el piso de forma ilegal.