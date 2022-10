Susana Díaz «echa de menos» a Guerra y admite división socialista: «Lo que no guste se dice en casa»

Susana Díaz ha comparecido ante los medios de comunicación tras asistir al acto conmemorativo de la victoria electoral de Felipe González en 1982 que se ha celebrado este sábado en Sevilla. Y no ha tenido pelos en la lengua. Ha admitido que ha «echado de menos» a Alfonso Guerra y que hay división en el PSOE.

«¿Has echado de menos a Alfonso Guerra?», le hemos cuestionado a la ex presidenta de la Junta socialista de Andalucía. «Hombre, siempre. Yo quiero a los dos hasta cuando me riñen. Y me riñen tela», ha respondido. Además, ha admitido que se ha «emocionado» cuando «Felipe buscaba la mano que le levantó la suya en aquel octubre del 82 en el balcón. Me he emocionado como imagino que se ha emocionado Alfonso. Eso lo hacen los grandes».

«¿Hay división en el PSOE?», hemos insistido a Susana Díaz desde OKDIARIO Andalucía. Su respuesta: «Yo es que como soy socialista hasta las trancas, cuando las cosas no me gustan las digo en mi casa. Y cuando me gustan las aplaudo. Pero por encima de todo estoy siempre con el partido. Y en el PSOE, a lo largo de la historia, hemos sabido convivir los que pensamos de una manera u otra. Hemos tenido una banda muy ancha, donde cabían más a la izquierda o más socialdemócratas. Ha habido muchas maneras de entender el socialismo, igual que hay muchas maneras de entender España. Y cuando nos unimos no hay quién nos pare».

Además, ha querido recordar que, bajo su punto de vista, en 1982 «España cambió para todos». «La libertad se consolidó. Yo siempre he pensado que de lo más orgullosa que me siento de ser socialista es de ser hija de los padres de la Transición», ha señalado Susana Díaz tras el multitudinario acto socialista de este sábado en Sevilla.