El Supremo también confirma penas de prisión para ocho ex altos cargos socialistas de Andalucía

No sólo los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán han visto cómo este martes el Tribunal Supremo (TS) ratificaba su sentencia, toda vez que también han sido confirmadas penas de prisión que oscilaban entre los seis y los ocho años de prisión para ocho ex altos cargos de la Junta que habían sido condenados por la Audiencia de Sevilla en 2019 dentro de la pieza política del denominado caso de los ERE.

Así lo ha avanzado este martes el Supremo, aunque el fallo emitido por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana Ferrer García, Susana Polo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres (ponente) se conocerá en los próximos días. El auto ha confirmado, por tanto, la condena de Griñán de 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y 2 días.

La Audiencia de Sevilla condenó con penas de prisión a los exconsejeros Antonio Fernández (siete años, 11 meses y un día de prisión), José Antonio Viera (siete años y un día de prisión), Carmen Martínez Aguayo (seis años y dos días de prisión) y Francisco Vallejo (siete años y un día de prisión), así como los exviceconsejeros Agustín Barberá (siete años y un día de prisión) y Jesús María Rodríguez Román (seis años y dos días de prisión), el exdirector general de Trabajo Juan Márquez (siete años y un día de prisión) y el exdirector general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar (seis años, seis meses y un día de prisión).

Además, el Supremo ha estimado parcialmente el recurso formulado por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, condenándole por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, pero apreciando la atenuante de reparación del daño.

Así su pena pasa de 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta a 3 años de prisión, otros tantos de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo y 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta.

El principal imputado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que también fue condenado por malversación, falleció en octubre de 2020, por lo que su responsabilidad penal quedó extinguida. No obstante, sus familiares siguen personados en el Supremo, puesto que el recurso se presentó cuando aún estaba con vida, por lo que su abogado, José Ávila, mantiene la petición de libre absolución.

Otros nueve cargos

Asimismo, otros nueve exaltos cargos fueron condenados únicamente por un delito continuado de prevaricación a penas de inhabilitación, entre ellos el expresidente de la Junta Manuel Chaves, que fue condenado a nueve años de inhabilitación especial, la misma pena que se impuso al exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y a la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, entre otros.

El fallo del TS no se conocerá íntegramente hasta que esté redactado el voto discrepante anunciado por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, las cuales consideran que se deberían haber estimado parcialmente los recursos presentados por Griñán, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez, en el sentido de haber sido absueltos por el delito continuado de malversación de caudales públicos.