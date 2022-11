El socialista Cabrero dinamita la Macarena: plaga de bajas tras la exhumación de Queipo de Llano

Al socialista José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de La Macarena de Sevilla, no le está saliendo la jugada de la exhumación de Queipo de Llano como pensaba. Ante la decisión unilateral de sacar con nocturnidad y alevosía los restos del general, fuentes de la Hermandad aseguran a OKDIARIO Andalucía que se están produciendo «numerosas bajas» ante la actitud dictatorial de Cabrero. Se mantiene, de momento, el Cabildo para el próximo 13 de noviembre, cuando se reunirán los hermanos de La Macarena para aprobar cuentas… y darle un buen repaso al hermano mayor.

El enfado es total en buena parte de los 15.000 macarenos que forman parte de la Hermandad sevillana. La decisión unilateral de Fernández Cabrero de hacer la exhumación sin consultar a los hermanos de La Macarena (como sí se hizo cuando se enterraron ahí a los generales) ha hecho saltar por los aires la Hermandad. Y todo quedará bien reflejado en ese Cabildo de mediados de noviembre.

«Está habiendo una catarata de bajas en la Hermandad de la Macarena. Estaba previsto tratar el tema de la exhumación de Queipo el día 13 en un Cabildo de hermanos, pero Cabrero se ha adelantado sin consultar a los hermanos porque sabía que salía el ‘no’», explican fuentes conocedoras, que aseguran que «si el hermano mayor creía que todo acabaría sacando a Queipo de su tumba, se equivocaba. Esto puede durar meses y llevarse por delante a la junta de gobierno».

Este periódico ya contó en exclusiva tanto los lazos de Cabrero con el socialismo andaluz como los grandes vínculos entre la Hermandad de la Macarena y el PSOE de Sevilla. «Sus vinculaciones con el PSOE son bien conocidas, aunque no se ha dejado ver mucho. Es un macareno extraño, no sevillano, y mucho me temo que es de los cofrades que utilizan las hermandades para prosperar socialmente. Este es un ejemplo de libro», aseguraba uno de los hermanos de La Macarena a OKDIARIO Andalucía.

«Los hermanos no todos estamos de acuerdo. Los que quieren exhumar los restos de los militares son los de la junta de gobierno, no todos los hermanos de La Macarena. Lo lógico habría sido unas votaciones para ver si los hermanos queríamos sacar los restos o no. Pero claro, él sabía que podría salir que no. De ahí las prisas», exclama otro hermano indignado con la unilateralidad de la decisión de Fernández Cabrero. «Deberían haber consultado a los hermanos igual que nos consultaron cuando les enterraron», asegura tajantemente otro cofrade.

Según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, el Cabildo tendrá lugar el domingo 13 de noviembre de 2022, en la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, dando comienzo a las 9:00 horas de la mañana, en primera convocatoria, y a las 9:30 horas en segunda convocatoria.