Ridículo épico del PSOE: dice que la manifestación contra Moreno fracasó ¡porque no había autobuses!

El PSOE ha achacado este lunes el pinchazo de la manifestación contra Juanma Moreno a la supuesta falta de autobuses municipales en Sevilla, en un intento por justificar la escasa movilización ciudadana frente al Palacio de San Telmo. El partido ha denunciado la «ausencia de refuerzos» en el transporte público durante la protesta convocada por la asociación afín al PSOE AMAMA. La realidad: nunca se ha habilitado transporte especial para manifestaciones.

El Grupo Municipal Socialista ha emitido un comunicado en el que critica que el Gobierno local no reforzara las líneas de Tussam (autobuses de Sevilla) pese a estar anunciada una concentración con miles de asistentes. Según el PSOE, muchos ciudadanos encontraron «graves dificultades» para llegar al punto de encuentro por las «largas colas y esperas de hasta 30 minutos» en paradas del servicio de autobuses.

Los socialistas señalan que en otros eventos masivos sí se activan dispositivos especiales de transporte y anuncian que pedirán explicaciones al Ayuntamiento sobre por qué no se adoptaron medidas similares para la protesta sanitaria. Además, denuncian que el colapso del Metro de Sevilla agravó las dificultades para asistir a la manifestación, celebrada este domingo a mediodía y resultando un lamentable fracaso, más si cabe aún teniendo en cuenta que el PSOE utilizó dinero público a través de algunos ayuntamientos andaluces que controla para fletar autobuses.

Sin embargo, fuentes municipales han recordado que «nunca se ha habilitado transporte especial para manifestaciones», dejando en evidencia la justificación del PSOE, que convierte la supuesta falta de autobuses en la causa del escaso éxito de una protesta promovida por el propio partido y que apenas logró congregar a unas 4.500 personas, según datos policiales.

Convocada bajo el lema «Nuestra vida no puede esperar», la manifestación denunciaba retrasos de más de un año en la realización de pruebas diagnósticas para mujeres con posibles lesiones tumorales. La presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, lanzó consignas como «hay que hundir el SAS (Servicio Andaluz de Salud)». La protesta, con gritos como «Moreno dimisión» y decenas de carteles contra el PP, fue un auténtico fracaso dadas las altas expectativas que había depositado el PSOE y sus asociaciones afines.

Pese al intento del PSOE de capitalizar la protesta, fletando autobuses desde municipios como Guillena —cuyo alcalde, Lorenzo J. Medina Moya, forma parte de la Ejecutiva Provincial del partido—, la movilización quedó lejos de las cifras anunciadas. Emergencias Sevilla confirmó que el evento no causó incidencias y cifró la asistencia en torno a las 4.500 personas.