¿A qué hora cierran los colegios electorales en Andalucía y cuándo empieza el recuento? Se celebran por fin las elecciones para poder elegir al nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Son más de 6,5 millones de andaluces los que están llamados a votar, y aunque el horario es amplio y durará muchas horas, será bueno que sepas a qué hora van a cerrar los colegios de modo que tengas tiempo de ir a votar.

Horario de los colegios electorales

Los colegios electorales de las Elecciones de Andalucía que se celebran hoy domingo 19 de junio, tendrán el mismo horario que suelen tener en todos los comicios. Es decir, que si bien abren sus puertas a partir de las 09:00 horas, estas se cerrarán a las 20:00 horas de la tarde.

De este modo, pasadas las 20:00 ya no será posible ir a votar así que tienes todo el domingo para dirigirte al colegio electoral que te haya tocado y aunque decidas esperar a que las temperatura den algo más de tregua y acudir en el último momento, es mejor que no te despistes y que lleves a poder ser tu voto ya en el sobre. De este modo tardarás mucho menos y podrás votar sin problema.

Además recuerda también llevar la tarjeta censal que te enviaron a casa ya que así podrás estar seguro de la mesa y sección en la que debes votar, y tu DNI. Y no te preocupes porque en el caso de que el DNI esté caducado no pasa nada. Puedes votar igualmente. Lo que no puedes presentar es una fotocopia. En el caso de que no tengas el DNI puedes presentar el carnet de conducir o el pasaporte.

¿Cuándo empieza el recuento?

Una vez todos los andaluces llamados a las urnas que deseen votar hayan depositado su voto, y lleguen las 20:00 horas, los colegios cerrarán y será entonces cuando cada mesa tendrá que dedicarse al recuento.

Para ello, el presidente y los dos vocales de cada mesa electoral tienen que contar todas las papeletas que se hayan depositado en su urna. El presidente es el que se encarga de coger cada papeleta, leer el voto en voz alta y entonces lo enseña tanto a los vocales como a los interventores de los partidos políticos que están allí presentes. Cuando haya finalizado el recuento, el presidente establece y firma el acta de resultados, que debe ser firmada también por los vocales y los interventores. De ese acta deben haber además tres copias: una se lleva y se entrega en el Juzgado de Primera Instancia que esté más, la segunda se entrega a un empleado de Correos para que la lleve hasta la Junta Electoral Central, mientras que la tercera se entrega al representante de la Administración.