El PSOE vuelve a usar la salud mental para atacar a Feijóo en un acto con Montero: “Tiene alzhéimer”

El PSOE de Andalucía ha vuelto a recurrir al insulto fácil para descalificar al PP, en este caso a su líder, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de padecer la enfermedad de Alzheimer y no saber «de dónde viene ni dónde está». Las palabras han sido pronunciadas por la senadora y secretaria general del PSOE de Huelva, Maria Eugenia Limón Bayo, en un acto con la militancia socialista celebrado este miércoles en Gibraleón y encabezado por la nueva líder del PSOE-A, María Jesús Montero.

«Y lo último que he escuchado es que María Jesús (Montero) es pasado… ¿De verdad, señor Feijóo? ¿Es que con el alzhéimer no sabe de dónde usted viene y dónde usted está?», se ha preguntado Limón Bayo, entre risas, en el acto. Feijóo había dichos días antes en una visita a Córdoba que Montero «representa el pasado, que son los ERE, mientras que Juanma Moreno representa el futuro». La líder del PSOE-A, recordemos, fue consejera durante 14 años en la etapa más oscura de la Junta de Andalucía, primero con Manuel Chaves y luego con José Antonio Griñán.

Sus desafortunadas declaraciones utilizando la salud mental para atacar a Feijóo han dejado numerosas réplicas en redes sociales, como la de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López: «La secretaria general del PSOE de Huelva debe disculparse urgentemente. Y Montero, por su silencio. Presume de escudo social y es médico, pero es cómplice de las risas a costa del sufrimiento de personas con alzhéimer. Intolerable que represente al Gobierno de España con esta falta de valores».

Actualmente unas 800.000 personas padecen alzhéimer en España y cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos de esta enfermedad en nuestro país, según datos de la Sociedad Española de Neurología. «Intentar hacer chistes con eso es lamentable» y un «chascarrillo asqueroso», ha afirmado José Antonio Rodríguez, coordinador de redes sociales del PP-A.

Pero no ha sido el único. Muchos usuarios de X han lamentado el uso de la enfermedad de de Alzheimer para desacreditar a un rival político: «Indecente hacer bromas con una enfermedad que destroza tantas familias». «No conocen la moral ni los escrúpulos ni el respeto». «Yo he pasado con mi padre dos años de demencia senil y nadie sabe lo que es eso». «Ojalá no tenga que vivirlo en carne propia». «No tiene gracia». «No tienen límite». «Pida perdón, dimita y que se dedique su sueldo de este mes a investigar».

No hay que irse muy lejos para encontrar menosprecios similares de los socialistas con la salud mental de fondo. A finales de diciembre, el secretario de Política Institucional y Formación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, afirmó desde Sevilla que Feijóo vive en una «esquizofrenia permanente» por los «designios» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del líder de Vox, Santiago Abascal.

Un par de años antes, el presidente del PSOE de Andalucía, Manuel Pezzi, cuyas descalificaciones e insultos en redes sociales son más que frecuentes, dijo que Ayuso tenía una «tara mental grave».