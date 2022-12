El PSOE comunicó a Griñán que la nueva malversación le ayudaría pero rechazó ser tratado como un golpista

El PSOE, a través de emisarios de Moncloa, intentó convencer a José Antonio Griñán de que la reforma del Código Penal le «iba a beneficiar» con la rebaja del delito de malversación. Sin embargo, el ex presidente condenado de la Junta de Andalucía rechazó a través de sus abogados esta idea porque no quería ser tratado en el mismo paquete que los independentistas, tal y como han confirmado este lunes a OKDIARIO Andalucía fuentes próximas a su ex abogado, José María Mohedano.

Tanto el ex presidente socialista de la Junta de Andalucía como el resto de los altos cargos de la administración andaluza condenados por los ERE rechazan el abaratamiento de las penas por malversación, pese a que desde Moncloa se les ha querido convencer en varias ocasiones. Según expone Mohedano, «algunas personas del Gobierno o enviados por el Gobierno» intentaron, sin éxito, recabar apoyos entre los condenados.

«El señor Griñán y los otros condenados consideran que esta reforma de la malversación es una afrenta porque les hace entrar en un paquete a favor de los independentistas de Esquerra Republicana (ERC)», explica Mohedano sobre las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez de rebajar el delito de malversación, algo que consideran «una indignidad y un insulto para ellos».

Manifiesto

La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición ha difundido un manifiesto contra la reforma del Código Penal que pretende el Gobierno y en él advierten de los peligros que conlleva el no proteger el orden constitucional. Entre los firmantes de dicho manifiesto se encuentra José María Mohedano, quien fuera diputado del PSOE y abogado de José Antonio Griñán hasta hace sólo unos días.

Como ex abogado de José Antonio Griñán, Mohedano sostiene que tanto Griñán como todos los condenados por los ERE de Andalucía no están de acuerdo con el abaratamiento de las penas por malversación. José María Mohedano ha asegurado que suprimir el delito de malversación supondría «un golpe mortal a la lucha contra la corrupción», toda vez que supone una reforma «improvisada» en la que no participan los «órganos jurídicos necesarios». En este sentido, el que fuera abogado de Griñán asegura que se ha hecho con una finalidad completamente contraria a la que presuntamente pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que considera un «engaño».

«En el PSOE no están de acuerdo», ha asegura el ex diputado socialista en una entrevista concedida este lunes a Ondacero, en la que ha considerado que todo esto se está haciendo «de tapadillo» con unos argumentos que «no son de recibo». Más de 300 personas del mundo jurídico y universitario ya han firmado el manifiesto contra la reforma de la sedición y la malversación que el Gobierno ha pactado con ERC para beneficiar a los que en su día fueron condenados e inhabilitados por el Tribunal Supremo por su participación en el golpe del 1-O.