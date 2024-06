El PSOE de Ceuta pone la bandera LGTBI en su perfil tras el artículo de OKDIARIO y las redes se mofan

El PSOE de Ceuta, ahora sí, ha decidido poner la bandera LGTBI en su perfil en redes sociales tras denunciar OKDIARIO Andalucía en un artículo que era la única federación socialista que no había coloreado sus cuentas en redes con la bandera arcoíris. Curiosamente en Ceuta, donde hay un 43% de población musulmana. Como no podía ser de otra manera, las redes sociales, a través de decenas de comentarios en su nueva foto de perfil, no han dejado de mofarse de ellos: «¡Habéis recibido llamadita!».

«Muchas gracias por luchar contra la homofobia de los musulmanes que viven en Ceuta, hay que visibilizar que su religión y su cultura es incompatible con los valores occidentales de libertad. Muestra de ello es lo que habéis tardado en poner la banderita», señala un usuario. «Ahora le vais a tener que pagar más a Mohammed por su voto y que no se enfade», comentaba otro tuitero.

«A Mohamed no le gusta esto», señala otro comentario. «Jajaja se os ve el plumero hipócritas», dice otro. «Qué raro que después de ser señalados, pongáis la fotito, a ver si ponéis en las plazas y calles de Ceuta, también las banderas, a ver lo que duran, con vuestros amigos los musulmanes», espetaba otro tuitero.

Y es que han sido muchos los comentarios en redes sociales tras publicar OKDIARIO Andalucía -que han copiado por completo otros medios- que la cuenta del PSOE de Ceuta era la única que no había puesto la bandera arcoíris LGTBI en su perfil en redes sociales. Tras desatarse la polémica, los socialistas ceutíes no han tardado en ponerse la bandera LGTBI en su foto de perfil para intentar zanjar una polémica que, sin embargo y a la vista de los comentarios, no ha hecho más que avivarse.