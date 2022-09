El PSOE ha logrado impedir que el Ayuntamiento de Sevilla se pronuncie en contra del indulto al ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, el condenado José Antonio Griñán. Con los votos a favor de PP, Vox y Cs, el voto en contra del PSOE y la abstención de Adelante han logrado impedir que el Consistorio se posicione contra el ‘perdón’ del Gobierno de Pedro Sánchez a Griñán. Además, los socialistas han reprochado a los populares haber lanzado esta moción porque es «poco elegante».

De este modo, el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada este jueves, ha rechazado pronunciarse en contra del indulto. La moción, presentada por el grupo municipal del Partido Popular, ha contado con el voto a favor de esta formación, de Vox y de Ciudadanos; el voto negativo del PSOE y de la concejala no adscrita, Sandra Heredia, y la abstención de Adelante, por lo que se ha resuelto finalmente con el voto de calidad del alcalde, el socialista Antonio Muñoz.

La moción se ha centrado en la petición de indulto formalizada ante el Ministerio de Justicia por la familia del expresidente socialista de la Junta frente a la sentencia del Supremo que ratifica la condena del mismo a seis años y dos días de cárcel impuesta por la Audiencia de Sevilla por malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Una petición que suma ya más de 4.000 firmas de personalidades del mundo de la política, las artes o el deporte.

Poco elegante

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, ha afeado al grupo municipal del PP que haya traído al pleno una moción «sin precedentes», un hecho que ha calificado de «inexplicable y de poco elegante». «La labor como oposición de su formación día a día demuestra un desconocimiento de la realidad de la ciudad y tiene que conseguir el foco mediático con otros temas», ha destacado. Flores había pedido al PP al inicio de su intervención que retirara la moción.

En opinión del portavoz socialista, es «inaudito» que se presente una propuesta así para «condicionar los derechos de cualquier ciudadano; en este caso, de una persona que para nosotros es honorable, como Griñán». «Aquí se han debatido mociones para apoyar indultos, pero no para condicionar o modular el derecho constitucional de un condenado. Estamos en un Estado de Derecho y las sentencias se acatan, nos duelan o no», ha añadido.

Para el concejal popular Juan de la Rosa, que ha presentado la moción, la imagen de Sevilla «se ha visto arrastrada por los suelos por el caso de los ERE» y como resultado del mismo, «miles de personas se han visto damnificadas. Los sevillanos esperan que se pida perdón y respeto por la justicia», ha asegurado. «Se deben acatar sentencias y cumplirlas, no trasnformar los votos particulares en sentencias paralelas», ha subrayado.

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, ha recordado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) es «firme» y ha señalado que «miles y miles de sentencias tienen votos particulares». Además, «que miembros del Gobierno puedan pensar en un indulto, contribuye a generar más desafección hacia la clase política por parte de los ciudadanos».

Para la portavoz de Vox, Cristina Peláez, «indultar a un corrupto es contradecir lo que dice el Poder Judicial, y que el PSOE se crea que está por encima del bien y del mal».

Por último, el portavoz de la coalición IU-Podemos, Daniel González Rojas, ha mostrado su «sorpresa» por el hecho de que el PP «hable de corrupción» y ha dejado claro que no iba a entrar en el debate del ‘y tú más’. Para la concejal no adscrita, Sandra Heredia, traer esa propuesta al pleno por parte del PP es algo «irresponsable» y ha pedido a los populares que «se centren en Sevilla, dejen de hacer campaña a favor de Alberto Núñez Feijóo y de Juanma Moreno -presidentes del PP de España y de Andalucía- y no se metan en todos los charcos».