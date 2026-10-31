Precio de la gasolina hoy 31 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Arranca el puente de Todos los Santos y te mostramos las gasolineras más baratas de Andalucía
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Arranca el puente de Todos los Santos, que en Andalucía sí que va a poder celebrar dado que el festivo de mañana se ha pasado al lunes. De este modo si tienes previsto celebrar Halloween, o tienes pensada una escapada y has de coger el coche, te ofrecemos ahora los listados con los precios de la gasolina para hoy 31 de octubre, con las gasolineras más baratas en alguna de las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz o Málaga, y a partir de los datos que podemos consultar en el Geoportal, que es la web del Ministerio para la Transición Ecológica a la que las propias gasolineras reportan datos.
Precio de la gasolina hoy 31 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado son estas:
Gasolina 95
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.485 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.485 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.485 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.485 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.489 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.527 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.527 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.534 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: 1.538 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.709 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.739 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.739 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.755 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: 1.874 €/l.
Diésel
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.675 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.679 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.684 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.685 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 31 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si estás en Cádiz, las gasolineras más baratas para repostar hoy son estas:
Gasolina 95
- SCA Nuestra Señora de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.610 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.619 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.625 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.625 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.625 €/l.
- Petroprix. Barrio Nuevo. Diseminado de la carretera N-340, 17. Precio: 1.625 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Sanlúcar. Precio: 1.629 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelagá, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1. Precio: 1.835 €/l.
- Repsol. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 16,700. Precio: 1.835 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1. Precio: 1.835 €/l.
- Repsol. Campamento. Calle Real, 79. Precio: 1.835 €/l.
- Repsol. Tarifa. Calle Batalla del Salado, s/n. Precio: 1.835 €/l.
- Repsol. Ubrique. Carretera C-3331, 20. Precio: 1.835 €/l.
Diésel
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 56. Precio: 1.755 €/l.
- Petroprix Chiclana. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Calle de los Electricistas, 1. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: 1.755 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 8. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 17,67. Precio: 1.755 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.755 €/l.
Precio de la gasolina hoy 31 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga las gasolineras más baratas de hoy sábado son estas:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.529 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.549 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.559 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.617 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.617 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.617 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.617 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.618 €/l.
- Dinergia. Málaga. Calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, 11. Precio: 1.649 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.844 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.849 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Torremolinos. Calle de la Cruz, 68. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Alhaurín de la Torre. Avenida Ciudad de Ceuta, s/n. Precio: 1.894 €/l.
- Shell. Málaga. Avenida de Velázquez, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- Shell. Rincón de la Victoria. Autovía A-7, km 256. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Fuengirola. Finca Valdelecrín, parcela 1.3 de la UE-3.11, s/n. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.669 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.737 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.737 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.737 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.737 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.748 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.799 €/l.
Precio de la gasolina hoy 31 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más baratas son estas:
Gasolina 95
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.499 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.519 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.625 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.629 €/l.
- Petrol&Go. La Carlota. Calle Juan de la Cierva, 2. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Córdoba. Avenida Agrupación Córdoba, 25. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1.639 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Avenida de las Lonjas, s/n. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.699 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.829 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1.864 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.869 €/l.
- Q8. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 0. Precio: 1.869 €/l.
- BP Pedro Abad. Pedro Abad. Autovía A-4, km 370. Precio: 1.869 €/l.
- Repsol. Córdoba. Calle Artesanos, 8. Precio: 1.875 €/l.
- Repsol. La Rambla. Autovía Córdoba-Antequera, km 21,6. Precio: 1.879 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.749 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.759 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, 66, sector UI-3 Industrial. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.799 €/l.
Precio de la gasolina hoy 31 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y por último en Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar:
Gasolina 95
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.569 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.585 €/l.
- Minioil. Cúllar Vega. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina con avenida de San Rafael, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.599 €/l.
- ASC Carburantes. Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: 1.599 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.799 €/l.
- E.S. Ogicañas. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1.809 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.809 €/l.
- Shell. Cúllar. Autovía A-92, km 377. Precio: 1.839 €/l.
- Galp. Huétor Tájar. Autovía A-92, km 200,2. Precio: 1.839 €/l.
- Shell. Armilla. Carretera Granada-Armilla, km 1,8. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.719 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.735 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina con avenida de San Rafael, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.759 €/l.
- Petroprix. Chauchina. Avenida Primero de Mayo, 8. Precio: 1.769 €/l.
- Minioil. Cúllar Vega. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: 1.769 €/l.
Con la información que te acabamos de proporcionar, ya sabes dónde repostar en este primer día de puente, pero si quieres hacer consulta otro día puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados y verlos además en forma de mapa como este que puedes ver, a modo de ejemplo, de Cádiz: