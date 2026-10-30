Precio de la gasolina hoy 30 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Los precios de la gasolina en Andalucía y dónde es más barato repostar hoy viernes
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Llegamos al viernes y seguro que muchos cogerán el coche para salir el fin de semana. En el caso de Andalucía además, se podrá disfrutar de un puente de tres días gracias a Todos los Santos que este año cae en domingo, pero esta es una de las comunidades que ha decidido moverlo al lunes, así que toca llenar el depósito y sobre todo, saber dónde están las gasolineras más baratas hoy 30 de octubre en ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz o Málaga. Y para ello, nada como consultar datos que encontramos en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y que son reportados por las gasolineras en todo momento.
Precio de la gasolina hoy 30 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.485 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.485 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.485 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.489 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.509 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.527 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.527 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: 1.538 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.538 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.538 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.709 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.739 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.739 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,5. Precio: 1.874 €/l.
Diésel
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.679 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.684 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.685 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.685 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.715 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.609 €/l.
- S.C.A. Nuestra Señora de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.610 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.619 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.619 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Barrio Nuevo. Diseminado carretera N-340, 17. Precio: 1.635 €/l.
Gasolina 98
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.650 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.769 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, número 1. Precio: 1.779 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.799 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Urbanización parcela 2 del SUNC-TU 24, Camino del Lobo 1, número 1. Precio: 1.809 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.839 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Carretera Nacional N-342, km 26,8. Precio: 1.839 €/l.
- BP. Conil de la Frontera. Autovía A-48, km 24,4. Precio: 1.844 €/l.
Diésel
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.700 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.749 €/l.
- S.C.A. Nuestra Señora de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.750 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, carretera N-340A, km 5,1. Precio: 1.755 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Camino Águila Real, 22. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.755 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.529 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.549 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.559 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.594 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.617 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.617 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.618 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.618 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.618 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.799 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.799 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.819 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.839 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.844 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.859 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.859 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.669 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.737 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.737 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.737 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.737 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.741 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.748 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.499 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.519 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.589 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.599 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.613 €/l.
- Plenergy. Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1.615 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.629 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.699 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.829 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,3. Precio: 1.864 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.865 €/l.
Diésel
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.749 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.749 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.749 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.753 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.569 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.569 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente, N-432, km 427. Precio: 1.569 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.579 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.579 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.689 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.719 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.719 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente, N-432, km 427. Precio: 1.719 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.729 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.729 €/l.
Con estos listados ya sabemos dónde repostar hoy viernes en las principales ciudades andaluzas pero si deseas hacer consulta en otro momento o buscar otra ciudad, puedes entrar en el Geoportal y consultar datos actualizados con resultados en forma de lista como las mostradas o también en forma de mapa como este que te mostramos, a modo de ejemplo, de Málaga.
Mapa de Málaga y como se ve en el Geoportal. (Foto: Geoportal.gasolineras.es)