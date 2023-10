El PP andaluz alza la voz ante el silencio cómplice de la izquierda radical tras la «carnicería» de Hamás

Toni Martín, portavoz del PP de Andalucía (PP-A), y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, se han hartado y han alzado la voz este miércoles contra la izquierda radical con presencia en el Parlamento de Andalucía, es decir, la de Adelante Andalucía (Teresa Rodríguez) y de Por Andalucía (Podemos e IU). Y es que el silencio cómplice de estas formaciones y sus políticos ante el brutal ataque yihadista perpetrado por Hamás en Israel ha terminado de encender a un PP que ha repetido en distintas ocasiones durante el Pleno de este martes la palabra que obvia la izquierda: «Terrorismo».

«En estos días se está viviendo una situación dramática en Israel por un ataque terrorista de una organización terrorista que se llama Hamás. Ese ataque ha supuesto asesinatos indiscriminados de civiles, ha supuesto masacrar a 260 personas que estaban en un concierto por la paz. Ha supuesto asesinatos inhumanos y macabros de decenas de bebés. Señorías, a mí me parece lamentable que haya fuerzas políticas, algunas representadas en esta Cámara, que con mayúsculas y con toda la boca abierta no le llamen a eso terrorismo. Se llama terrorismo», ha enfatizado Toni Martín en el Parlamento.

«Me parece también lamentable que haya fuerzas políticas que, en el ejercicio de sus responsabilidades como Gobierno de España, no firmen declaraciones conjuntas con el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania o Italia, llamándole a eso terrorismo. El terrorismo no tiene color político ni tiene ideología. El terrorismo sólo es odio, sólo es muerte y sólo es masacre. Y el que no lo diga con la boca abierta y con todas las letras no es digno de ocupar un escaño en un Parlamento democrático como este. No es digno», ha esgrimido el portavoz del PP.

«Por supuesto, sumarme a la condena firme y enérgica a la carnicería que ha propiciado el terrorismo yihadista a un Estado que es democrático, como es el Estado de Israel, y que, por tanto, va a tener desde aquí nuestra completa denuncia y por supuesto nuestra completa solidaridad con todas las víctimas», ha afirmado por su parte el presidente andaluz, Juanma Moreno.