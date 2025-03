La portavoz de Adelante Andalucía renuncia por sorpresa a su escaño: «La política te pisotea sin piedad»

Maribel Mora, diputada por Sevilla y portavoz adjunta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico, ha anunciado por sorpresa su renuncia al escaño y su retirada de la política institucional. En un vídeo compartido en sus redes sociales, la parlamentaria explicó que su decisión responde a motivos personales y de salud, subrayando la necesidad de «parar» y «cuidarse física y mentalmente» tras una trayectoria intensa. «La política es una trituradora humana que te pisotea sin piedad», afirmó Mora, dejando claro que, aunque abandona su cargo, no renunciará a su compromiso como activista.

Con más de tres décadas dedicada a la defensa de los derechos humanos, el feminismo, el ecosocialismo y el andalucismo, Mora expresó sentirse «tremendamente orgullosa» de sus casi diez años como cargo público. Junto a José Ignacio García, era una de las dos únicas representantes de Adelante Andalucía en el Parlamento, un período que describió como «súper intenso, valiosísimo, duro, pero también precioso». En su mensaje, agradeció el apoyo de las personas que la acompañaron en esta etapa, destacando su papel en la lucha por los derechos de todos.

Despedida con gratitud y reflexión

En su vídeo, Mora reflexionó sobre la provisionalidad de los cargos públicos y la importancia de saber dar un paso al lado cuando es necesario. «Si no me cuido, no podré seguir luchando por las cosas en las que creo», confesó, dejando entrever el desgaste que la política institucional ha supuesto para ella. A pesar de su salida, reafirmó su intención de seguir siendo una voz activa fuera de las instituciones, fiel a los principios que han guiado su vida.

La renuncia de Mora sorprendió a propios y extraños, pero desde Adelante Andalucía la respuesta fue de respaldo y reconocimiento. Mari García, responsable de Organización del partido, afirmó en rueda de prensa que «la política no se reduce a lo institucional» y expresó su certeza de que Mora «seguirá haciendo política desde otra trinchera, como ha hecho siempre». García elogió su «lucha incansable» por las personas más vulnerables, recordando momentos en los que la ex diputada fue increpada en el Pleno por defender causas como la situación de los migrantes o las temporeras del sector de la fresa.