Los policías locales de Sevilla han expuesto las nefastas condiciones del Cuerpo en un duro comunicado publicado este miércoles, en el que denuncian que los agentes se ven obligados «a mendigar» cámaras de fotos para imprimir atestados en color o uniformes para los recién llegados.

En una nota del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla, los funcionarios exigen al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, la inmediata destitución del jefe de la Policía Local, José Medina Arteaga. La agrupación ha difundido un largo listado de deficiencias con las que los agentes tienen que desempeñar su labor diaria. Una sucesión de «pruebas» que refleja la «inutilidad» y el «desastre» de gestión de su superior y del Ayuntamiento hispalense.

Los policías locales manifiestan que en apenas dos años los medios técnicos les han retrotraído a hace más de dos décadas. Y no es un «chiste». «Estamos peor que nunca, literalmente vendidos», recalcan. Los agentes se hallan «desbordados» por la falta de funcionarios y «hacinados» en salas sin ventilación, trabajando con ordenadores que apenas soportan la conexión telefónica, material escaso y deteriorado o furgones inutilizados por incumplir la normativa.

«Tirados en la calle»

Así, y «desde hace más de un mes», los agentes del centro de Control y Transmisiones llevan denunciando que las claves de acceso al sistema informático de vehículos robados «se encuentran a punto de caducar». «Pero nuestro ‘Gran Jefe’», reza el comunicado de Sppme Sevilla, «estaba buscando tener un buen sitio para sus fotos de Semana Santa». «Cuando no se tiene acceso a datos policiales, nuestros compañeros están tirados en la calle sin saber a qué se van a enfrentar», lamentan.

Este martes, además, el sistema de gestión de servicio de la central de transmisiones «se volvió loco, se retrotrajo a hace un año y nos gestionaba servicios de 2021 con una hora menos de la actual», añaden.

El sistema de transmisiones «se cae continuamente, los compañeros de sala tienen que transmitir con emisoras portátiles y sólo queda un ordenador para gestionar los servicios de la ciudad con conexión a emisora», explican. Además, «los ordenadores son tan antiguos que no soportan la conexión telefónica, el servicio de GPS de localización ya no existe y la gestión de los servicios se vuelve hacer en papel».

Pésimas condiciones laborales

Sppme Sevilla señala que la unidad de Accidentes, «pieza fundamental en nuestras funciones, no tiene ni una cámara de fotos y tienen que ir mendigando para poder imprimir los atestados en color. Existen más de 3.000 atestados a la espera, ya que el sistema de gestión de accidentes, que no permite meter datos, se autorresetea y borra lo trabajado».

La unidad de Tráfico «no tiene terminales con conexión a gestión de sanciones, las impresoras portátiles ya no existen y la base de datos de sanciones no está actualizada», mientras que la unidad de Intervención Nocturna y la UMA «no tiene material de protección antidisturbios». «Quedan cinco cascos y diez escudos muy deteriorados, furgones que no pueden cargar mercancía ya que no cumplen la normativa y existe carencia de formación para este tipo de situaciones», apunta la nota.

El colectivo detalla también que «la unidad Administrativa ha desaparecido, quedan cuatro agentes que no pueden sacar la cantidad de trabajo pendiente, la unidad de vehículos tiene que buscarse la vida para mantener la flota activa y cada día se gestionan peor los servicios planificados ya que la unidad de Operaciones está desbordada con cambios a última hora».

«Las unidades de Distrito están completamente desbordadas, no tienen directrices claras, hacen lo que pueden. Sedes antiguas no adaptadas a las actuales necesidades, con hacinamiento y con falta total de ventilación. Y cuando llega un plan especial o el servicio de maratón, macutos a las espaldas y a pasear por Sevilla los uniformes», denuncian.

Asimismo, «hace más de dos años que no se ha entregado uniforme a ningún miembro de la policía de Sevilla, los agentes de nuevo ingreso han tenido que mendigar ropa de los veteranos para poder trabajar, se les ha proporcionado un chaleco antibalas con casi diez años de antigüedad y vemos a policías de amarillo y otros de azul, sin directriz clara de qué debemos vestir».

A esto hay que sumar que las sedes provisionales facilitadas para la Semana Santa y la Feria de Abril no tienen ni taquillas ni agua caliente ni duchas y los armeros se ubican al aire libre, con el peligro que ello conlleva. La ausencia de condiciones óptimas de seguridad y salud laboral ya han sido recogidas por el servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Sevilla, aunque «nadie ordena que se cumplan».

«Señor Muñoz, como alcalde de Sevilla, debe dar un golpe en la mesa y destituir a quien, sólo en nombre, es ‘jefe’. La plantilla se lo agradecerá, pero sobre todo y lo más importante, la ciudad de Sevilla y los sevillanos. Aunque sea sólo por no tirar a la basura más de 110.000 euros anuales que cobra (sin horas extras). ¿Qué más pruebas quiere de la inutilidad de gestión que hay actualmente?», se preguntan.