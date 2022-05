Cuatro días han pasado desde que el pasado viernes se desatara la locura en Podemos Andalucía, que veían primero cómo perdían el pulso contra IU en la imposición de candidato en la coalición ‘Por Andalucía’ y después cómo se quedaban fuera de la misma por entregar tarde la documentación. Desde entonces, el silencio en sus redes sociales es sepulcral. Se han dedicado a retuitear los comentarios contra el PP de un concejal podemita en Málaga y ya está. Desde la cuenta: nada más.

Podemos no tendrá representación en Andalucía. Sus candidatos no podrán estar en la coalición ‘Por Andalucía’ bajo la firma de Podemos -aunque sí podrán hacerlo como independientes- y el partido no recibirá financiación pública alguna al no concurrir oficialmente a las elecciones de Andalucía que se celebrarán el próximo 19 de junio.

Desde que se empezó a desmoronar el imperio de Pablo Iglesias en Andalucía las redes sociales del partido están mutadas. Este martes, sólo han retuiteado a su concejal malagueño, Nico Sguiglia, en un ataque al PP y a la Junta de Andalucía: «Los gobiernos del PP de la ciudad y la Junta de Andalucía han autorizado la apertura de una Casa de Apuestas a menos de 100 metros de un instituto. Exigimos su cierre inmediato. Seguiremos plantando cara a esta lacra y defendiendo a nuestra gente».

El anterior retuit es exactamente el mismo vídeo del mismo concejal malagueño, y es de este lunes. Durante el fin de semana, compartieron otro comentario del mismo concejal, esta vez sobre una manifestación en favor de los trabajadores de Zumosol, y retuitearon a la cuenta Podemos Málaga en el que se promocionaba un acto… que después se canceló.

Y ya está. Ni una sola mención a lo sucedido debido a los aires de grandeza de un Pablo Iglesias empeñado en destruir, antes incluso que los españoles con sus votos, a un Podemos cada vez más desaparecido.