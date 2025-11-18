Piden cárcel a la forense que culpaba y vejaba a víctimas de violación: «¿Ves lo que pasa cuando bebes?»

La Fiscalía de Sevilla ha pedido tres años de prisión para Ana Arjona, la médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla acusada de vejar a víctimas de agresiones sexuales. «¿Ves lo que pasa cuando bebes?», «¿No será que querías pero no te acuerdas?» o «No sabemos si salió sin bragas, porque ésa es la moda ahora», fueron algunos de sus comentarios. Los episodios se repitieron con tres jóvenes a las que revictimizó e hizo dudar de sí mismas.

Según el escrito de acusación, la forense criticaba la vestimenta o el comportamiento de las víctimas, sugiriendo que, de forma implícita, habían consentido o provocado los hechos por su vestimenta o comportamiento. La médico restaba credibilidad a su historia y las hacía sentir culpables de lo ocurrido y de las consecuencias legales que podría conllevar una denuncia contra los presuntos autores.

Según la Fiscalía, la funcionaria causaba «un enorme desasosiego» en las entrevistadas por su «situación de especial vulnerabilidad», aumentando su «malestar» y provocando incluso que algunas de ellas no denunciaran «al verse cuestionadas y menospreciadas» por sus «continuos juicios de valor».

«Le vas a destrozar la vida»

El primero de los episodios se remonta a de septiembre de 2019, cuando una joven de 25 años acudió al Hospital Virgen Macarena de Sevilla y manifestó haber sido violada por un conocido. Tras activar el protocolo pertinente, la acusada se personó en el centro.

La joven presentaba una herida en sus genitales, pero la funcionaria decidió no tomar muestras «por no estimarlo oportuno». Algunos de sus comentarios fueron: «No tendrías que haberte ido con él, yo que tú habría salido corriendo», «No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no» o «¿Estás segura de que quieres denunciarlo? Porque le vas a destrozar la vida a este chico». La víctima se sintió cuestionada y desacreditada y sufrió una crisis de ansiedad. No interpuso denuncia.

El segundo episodio se produjo tres años después, en octubre de 2022. Una chica acudió al Hospital Virgen Macarena junto a varias compañeras de su residencia de estudiantes. La joven había sido hallada en los alrededores de una discoteca, semiinconsciente y sin ropa interior, sin poder recordar nada de lo ocurrido.

Durante la exploración, la acusada le dijo: «No sabemos si salió sin bragas, porque ésa es la moda ahora, salir sin bragas». «Igual lo que te ha pasado es que te has sentado a hacer pis y te has quedado dormida. Te voy a dar un consejo de madre: lo que tienes que hacer es comer antes de salir para tener el estómago lleno. ¿Ves lo que pasa cuando bebes? Que no te acuerdas de lo que ha pasado, y mira la que has liado. Ante una víctima siempre hay un presunto inocente y su familia, al que le puedes arruinar la vida. Piénsalo muy bien antes de denunciar», añadió. También le dijo: «La próxima vez tienes que escribir con tu sangre, con tierra o con algo la palabra NO, así sabremos que te estás negando».

Las facultativas consultaron la necesidad de extraer sangre para la detección de tóxicos, siguiendo el protocolo de sumisión química, pero la acusada no lo consideró necesario. Todo ello hizo que la chica «se sintiera muy culpable y aún más confundida de lo que ya estaba, llegando a dudar de sí misma», remarca la Fiscalía.

En el último de los casos sucedió apenas un mes después del segundo, en noviembre de 2022, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Una joven de 18 años acudió a Urgencias. Decía haber sido víctima de una violación en el domicilio de un hombre. Aunque no se opuso de manera activa al acto sexual, no quería hacer nada de que lo que acabaron haciendo, y salió corriendo de allí para denunciar.

Durante la entrevista, la acusada «cuestionó en todo momento» que no hubiera consentimiento con preguntas como «¿Por qué no le empujaste o pegaste?», «¿No será que querías, pero no te acuerdas?» o «¿Por qué te dejaste quitar la ropa?». Los comentarios de la acusada provocaron que la joven se sintiese culpable de lo sucedido, causándole una «gran angustia» que, al igual que con las otras víctimas, le hicieron dudar de sí misma y desistió de denunciar.

Por todo ello, la acusada se enfrenta a tres años de prisión, uno por cada uno de los tres delitos de integridad moral cometido por funcionarios público, y a tres años inhabilitación especial para empleo o cargo público.

«Soy inocente, soy cristiana»

La funcionaria ha asegurado este martes que es inocente y ha atribuido su procesamiento a acoso laboral. «No me siento inocente, soy inocente. La verdad saldrá a la luz. Soy una persona cristiana, no quiero para los demás lo que no quiero para mí. He tratado a todo el mundo con una delicadeza tremenda», ha sentenciado en declaraciones a los periodistas. La acusada ha señalado que tiene una «fe tremenda» y que nada puede ir en su contra «porque Dios siempre protege a sus hijos», y ha achacado su procesamiento a una «manipulación completa y absoluta».

Arjona ha afirmado que siempre se comportó de manera estricta y correcta, con gran rigor científico y siguiendo los protocolos: «Estudié por verdadera vocación la medicina forense y siempre he sentido que estoy ahí para ayudar a los demás y para cumplir una función, que es ayudar a juzgados y a fiscalías».

El juicio ha quedado aplazado hasta el 12 de junio para resolver cuestiones previas planteadas por su defensa.