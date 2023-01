Peláez, candidata de Vox en Sevilla: «Quiero devolver a los sevillanos su dignidad y su identidad»

Cristina Peláez, candidata de Vox a la Alcaldía de Sevilla, ha advertido en una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía de que, aunque se pretende hacer ver un «empate técnico» entre PSOE y PP de cara a las municipales del próximo mes de mayo, en Vox saldrán «a ganar». Sobre los pactos, Peláez ha preferido aclarar únicamente que su firme objetivo es «echar al PSOE del Ayuntamiento de Sevilla».

«Se está intentando trasladar la idea de que hay un empate técnico entre PP y PSOE. Pero nosotros salimos a ganar. Nadie juega un partido para empatar o para perder. Yo salgo a ganar. ¿Pactos? Es que no me sale hablar de pactos porque me parece un insulto a los sevillanos. ¿Cómo se puede saber que hay un empate técnico a cinco meses de las elecciones? Yo hablaré cuando los sevillanos expresen su opinión a través de las urnas», ha señalado la candidata de Vox a la Alcaldía de Sevilla, ostentada ahora por el socialista Antonio Muñoz.

«Yo puedo dejar claro que quiero echar al gobierno socialista, que está destrozando esta ciudad», ha expresado la actual portavoz municipal del grupo, que advierte de que quiere «devolver su dignidad y su identidad a los sevillanos».

Pasión por Sevilla

En todo momento, Peláez muestra su orgullo por la capital hispalense. «Yo quiero que la ciudad vuelva a ser de los sevillanos», insiste. «Quiero que los servicios públicos municipales estés a la altura de los sevillanos, quiero que no se avergüencen de pasear por una ciudad tan sucia y destrozada, y quiero arreglar los problemas de seguridad que hay, porque sin seguridad no hay libertad. Quiero que ellos vean el fruto de sus esfuerzos económicos de pagar sus impuestos, en las calles, en los servicios públicos municipales, en los parques…», añade Peláez, que subraya que «me mueve una pasión real por Sevilla por devolver Sevilla a los sevillanos».

Macarena Olona

«Macarena Olona tomó sus decisiones en libertad. Mi partido aceptó las decisiones que ella quiso tomar libremente. Yo estoy muy orgullosa de cómo ha actuado mi partido en todo momento», afirma la candidata de Vox en Sevilla sobre la que fue candidata de la formación en las autonómicas de junio del año pasado.

En este sentido, Peláez recuerda que «ha habido muchísimos partidos con muchísimos líderes que han llegado y se han ido». «Creo que es un tema sobre el que no hay más vueltas. Ella tomó su decisión, se la respetó, y no se puede decir más sobre el tema», concluye.