Olona busca el voto joven en Lucena con un nuevo eslogan: «Patria, tierra, familia, libertad y seguridad»

La candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía, Macarena Olona, sigue llenando plazas allá donde va. Esta vez ha sido en Lucena, ciudad cordobesa, donde tanto Olona como Abascal y Rocío Monasterio han sido recibidos entre aplausos y vítores de miles de simpatizantes de la formación. Durante el mitin la candidata de Vox ha lanzando un mensaje muy claro a los jóvenes para que vuelvan a Andalucía: «Sin jóvenes no hay relevo y sin relevo solo hay extinción. Dónde queda nuestra cultura, nuestra identidad andaluza si no podemos trasladarlo a las generaciones futuras». Asimismo, también les ha pedido que el 19J reclamen junto a Vox “patria, tierra, familia, libertad y seguridad”

En este sentido, Olona también ha aprovechado el acto para cargar duramente contra el anterior gobierno andaluz de PP y Ciudadanos afirmando que los dos partidos aprobaron, con el apoyo de la izquierda, ayudas a los menas hasta los 25 años mientras los jóvenes andaluces se ven obligados a marcharse para encontrar un porvenir. «Alguien tiene que pensar primero en lo nuestro y lo hacemos sin ningún tipo de complejo. Porque eso es la solidaridad. Cuidar primero de nuestra casa, de nuestra gente, de nuestra familia y cuando estemos todos bien atendidos, si sobra, generosidad con todo el mundo».

Macarena Olona continuó diciendo que su formación política “sabe lo que los jóvenes necesitan”, que no es otra cosa que “estabilidad, no basura; vínculos fuertes, no desarraigo; un hogar, no pisos compartidos; industrias donde trabajar y prosperar, no fanatismos climáticos; ingresos, no cheques para videojuegos; certezas para construir una familia; igualdad de oportunidades, no bancos de colores…”, enumeró Olona antes de pedirle que “no os resignéis, no os conforméis”.

Por último, el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado que el PSOE no ha cumplido sus promesas y no han sido leales. “Prometieron ser leales, y han traído corrupción; han traído subsidio donde prometieron trabajo; pactaron con los separatistas, cuando dijeron que defenderían España”, ha denunciado. En definitiva, se han convertido en el “Partido Socialista ni obrero ni español”.