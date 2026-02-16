Es oficial: el lunes 2 de marzo no habrá clase en estos colegios de Andalucía y el BOE lo confirma

Con la publicación del Decreto 101/2025 por parte de la Junta de Andalucía, se establecen los días lectivos, los periodos vacacionales y los festivos oficiales del curso escolar 2025-2026. Uno de los días que más interés genera este año es el lunes 2 de marzo de 2026, el Día de la Comunidad Educativa. Aunque no será una jornada festiva, en los colegios de tres provincias andaluzas no habrá clase, lo que obligará a las familias a planificarse: Jaén, Granada y Almería.

Los festivos autonómicos y nacionales que afectarán al periodo escolar en 2026 incluyen el 1 de enero (jueves), Año Nuevo; el 6 de enero (martes), Epifanía del Señor; el 28 de febrero (sábado), Día de Andalucía; el 2 de abril (jueves), Jueves Santo; el 3 de abril (viernes), Viernes Santo; el 1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajo; el 15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen; el 12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España; el 2 de noviembre (lunes), Día siguiente a Todos los Santos; el 7 de diciembre (lunes), Día siguiente al Día de la Constitución Española; el 8 de diciembre (martes), Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor.

Los colegios de Andalucía que no tienen clase el 2 de marzo

El Día de la Comunidad Educativa es una jornada muy importante para docentes, alumnos y familias. Durante los días previos, los centros escolares aprovechan para realizar actividades de formación docente y coordinación interna, fomentar proyectos educativos y talleres de desarrollo profesional y potenciar la participación de la comunidad educativa en decisiones y mejoras escolares.

La organización del curso escolar 2025-2026 busca equilibrar la carga lectiva con los periodos de descanso. El primer trimestre, el más largo, alcanza 71 días lectivos en Educación Infantil y Primaria, ofreciendo un inicio sólido del curso. El segundo trimestre, con 56 días lectivos, incluye las vacaciones de Semana Santa. Finalmente, el tercer trimestre, con 55 días lectivos, mantiene una duración similar en todas las etapas educativas.

Fin de curso

En Granada, el fin de curso será el 22 de junio de 2026 en todas las enseñanzas, excepto para segundo de Bachillerato, que concluirá el 22 de mayo de 2026, y para el sexto curso de las enseñanzas profesionales de música y de danza, así como en los cursos conducentes a las pruebas para la obtención de los certificados oficiales, que finalizarán el 29 de mayo de 2026.

En Málaga, el fin de curso 2025/2026 será el 23 de junio de 2026 para el Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, así como para el resto de las enseñanzas, excepto en los casos de segundo de Bachillerato, que finalizará el 22 de mayo de 2026, y el sexto curso de las enseñanzas profesionales de música y de danza, así como los cursos conducentes a la obtención de los certificados oficiales, que concluirán el 29 de mayo de 2026.

En cuanto a la jornada escolar en los centros docentes públicos, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional señala que «los centros podrán abrir sus instalaciones a las 7:30 horas, previa autorización de la Administración educativa. El tiempo comprendido entre las 7:30 horas y la hora de comienzo del horario lectivo será considerado como aula matinal, sin actividad reglada. El centro habrá de establecer las medidas de vigilancia y atención educativa que necesiten los menores en función de su edad.

Las instalaciones del centro podrán mantenerse abiertas hasta las 18 horas todos los días para programar actividades de refuerzo y apoyo o actividades extraescolares. Los viernes, el cierre se realizará a las 16:00 horas.

Calendario escolar 2026

Almería. El 2 de marzo será el Día de la Comunidad Educativa (festivo provincial). Las vacaciones de Semana Santa se desarrollarán del 30 de marzo al 5 de abril. El fin de curso está fijado para el 22 de junio en todas las etapas.

Cádiz. El 27 de febrero será el Día de la Comunidad Educativa (festivo provincial). La Semana Santa abarcará del 30 de marzo al 5 de abril. El curso finalizará el 22 de junio para todas las enseñanzas.

Córdoba. La Semana Santa se celebrará del 30 de marzo al 5 de abril. El curso concluirá el 22 de junio para Educación Primaria y Secundaria.

Granada. El 2 de marzo será Día de la Comunidad Educativa y el 5 de junio día no lectivo provincial. La Semana Santa se extenderá del 30 de marzo al 5 de abril. El curso terminará el 22 de junio.

Jaén. El 2 de marzo será Día de la Comunidad Educativa y el 5 de junio día no lectivo provincial. La Semana Santa comprenderá del 30 de marzo al 5 de abril. El fin de curso será el 22 de junio.

Málaga. La Semana Blanca tendrá lugar del 23 al 26 de febrero, a la que se suma el 27 de febrero como Día de la Comunidad Educativa, completando una semana sin clases. La Semana Santa se celebrará del 30 de marzo al 3 de abril. El curso finalizará el 22 de mayo para segundo de Bachillerato y el 23 de junio para el resto de enseñanzas.

Sevilla. El 27 de febrero será el Día de la Comunidad Educativa. La Semana Santa se desarrollará del 30 de marzo al 5 de abril. El curso concluirá el 22 de junio para todas las etapas.