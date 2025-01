Ocho menores dan una brutal paliza a un hombre en pleno centro Sevilla al grito de «¡maricón!»

Un hombre de unos 50 años de edad recibió una brutal paliza el pasado sábado en la calle San Luis de Sevilla, frente a la popular parroquia de Santa Marina. El Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada en la que alertaba de que un grupo de jóvenes habría agredido a su víctima que, sin ser homosexual, acabó sangrando tras una clara agresión homófoba.

El agredido ha relatado que todo comenzó cuando él y un amigo suyo iban caminando por la citada calle San Luis y una joven les preguntó: «¿Vosotros qué sois? ¿Maricones?». Entonces, el amigo respondió que «sí» que lo eran y les preguntó: «¿Y qué?». En ese mismo instante, comenzaron a caerle golpes por parte de este grupo de ocho menores -dos chicas y seis chicos- de unos 15 años, que después de dejarle sangrando huyeron del lugar. «No los vi ni llegar, vinieron por la espalda y empezaron a darme palos uno detrás de otro. Me debieron golpear con algo metálico, porque empecé a sangrar de forma abundante», ha explicado.

«La chica que se nos acercó venía con una intención provocativa, pero no hubo más intercambio de palabras que esa pregunta, ¿vosotros qué sois, maricones? Y fue responder mi amigo y lloverme los palos a mí. Creo que es claramente un delito de odio», ha señalado a Diario de Sevilla. El agredido denunció los hechos en la comisaría de la Policía Nacional en el distrito Centro, en la Alameda de Hércules. «En un primer momento pensé en no denunciar, porque tenía que pasar varias horas en el hospital para que me dieran el parte de lesiones y aportarlo en la denuncia. Y como son menores creo que no va a servir de nada, por mucho que los identifiquen, el castigo será mínimo. Pero entiendo que debo hacerlo porque no podemos consentir este tipo de agresiones», ha señalado.