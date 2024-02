Las familias de los guardias civiles asesinados en Barbate tras ser arrollados por una narcolancha ahora están recibiendo amenazas en redes sociales por parte de los narcos y de su entorno. Entre los mensajes que les han dedicado, hay amenazas, acusaciones falsas e, incluso, algunos celebran este homicidio.

«Nos alegramos muchísimo de lo que le ha pasado a tu hermano, uno menos», reza uno de los mensajes que ha recibido Celia, la hermana de Miguel Ángel González, el miembro del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

En otra de las publicaciones acusan falsamente a las familias de los agentes de cobrar dinero de las televisiones por hablar sobre el asesinato.Es la forma de intentar acallar a las familias de las víctimas y que no se conozca la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cádiz y, en concreto, en Barbate.

De ello ha informado Celia, que ha instado a que le digan todo esto «a la cara si tienen valor». » Quiero ir a las casas de esos que me han quitado a mi hermano y que me digan a la cara esa mentiras que ponen en Internet sobre que las familias de las víctimas nos estamos lucrando con las entrevistas que nos hacen en televisión», ha destacado en declaraciones al programa Mañaneros de TVE.

Asimismo, Celia ha explicado que a su hermano «no le tocaba estar en Barbate, sino que se presentó voluntario por que faltaba gente». Por otro lado, ha defendido que le «da igual lo que diga esta gente» porque no les tiene «miedo». «Mi hermano es un héroe que siempre cumplió con su trabajo pese a que aquello no estaba en condiciones», ha sentenciado.

«Van a la guerra en un patito de goma»

La hermana del guardia civil ha narrado que el guardia civil le comentaba que no tenían medios suficientes para realizar su trabajo. «A mí me da igual quién esté en el Gobierno, pero mi hermano me decía que no podía trabajar bien, que aquello no estaba en condiciones», ha comentado.

«Van a la guerra en un patito de goma, es ridículo», sentencia para después añadir: «No nos vamos a callar pese a las mentiras y las amenazas, cómo voy a tener miedo si me han quitado lo que más quería».

La hermana del GEAS ha confirmado que su hermano siempre le llamaba antes de las operaciones en las que participaba y cuando finalizaban las intervenciones, sin dar más detalle, para que estuviera tranquila dado el alto nivel de tensión y preocupación que sufren las familias de los guardias civiles y policías destinados en el Campo de Gibraltar.

Una situación lamentable que viven desde hace años y que el Ministerio del Interior no ha sabido resolver, pese a las decenas de advertencias y denuncias de unas Fuerzas de Seguridad del Estado que ya cuentan 5 fallecidos en la zona por culpa del narcotráfico desde el año 2016.

Voluntario por falta de personal

Celia es, como ya adelantó OKDIARIO, la hermana del miembro de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS), Miguel Ángel González, que se presentó voluntario para trabajar la noche de la tragedia en Barbate porque no había personal suficiente para combatir a los narcos.

El asunto ya lo adelantó la tía del especialista de la Guardia Civil asesinado por los narcos cuando manifestó que «él no tenía que estar allí». También lo ha confirmado la madre de la víctima, Paqui, que ha facilitado más detalles sobre la noche de la tragedia y ha esbozado un perfil de su hijo.

«Esa noche mi hijo se presentó voluntario, era el trabajo con el que él soñaba, cuando le llamaron dijo que sí», puntualiza Paqui. «¿Por qué le llamaron si no le tocaba estar presente en esa intervención? Porque no había personal». Así lo confirma el entorno de la víctima y fuentes del Instituto Armado.

Miguel Ángel acudió a la llamada de sus mandos y se presentó voluntario. En la embarcación debían ir dos buzos de la Guardia Civil ya que esa zódiac pertenecía a la especialidad, pero el trabajo de los GEAS no consiste en abordar narcolanchas para identificar o detener a sus tripulaciones.

Es por ese motivo que se decidió sobre la marcha la inclusión de miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) pertrechados con armas largas de fuego.

Miguel Ángel González sabía que eso no formaba parte de su trabajo y que no tenían medios ni personal para enfrentarse a varias narcolanchas a la vez. A su madre le ocultaba la penosa situación laboral en la que se desenvuelve el trabajo de la Guardia Civil y la Policía en el Estrecho, pero su familia confirma que a menudo, tras las operaciones, sí explicaba la situación de «desprotección» bajo la que actúan los agentes en el Campo de Gibraltar.