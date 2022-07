La mujer que atropelló a su exnovio y lo mandó a la UCI queda en libertad

La mujer de 51 años detenida por atropellar presuntamente con una furgoneta a su expareja y padre de sus hijos en la madrugada del pasado lunes en Jerez de la Frontera (Cádiz) ha quedado finalmente en libertad con cargos. La arrestada estaba acusada de presuntos delitos de violencia doméstica y lesiones graves.

Se han decretado además medidas cautelares, entre ellas la orden de alejamiento y prohibición de comunicación con su exnovio, tal y como ha informado la Policía Nacional a Europa Press.

Los hechos se remontan a las 2:30 horas del pasado 4 de julio, cuando la sala del 092 recibió una llamada de urgencia alertando de un posible accidente de tráfico ocurrido en esos instantes en la rotonda 4 de la conocida avenida de Juan Carlos I de Jerez.

Una vez en el lugar, los agentes locales hallaron a un varón muy dolorido y con signos evidentes de lesiones acompañado de una mujer, que resultó ser su antigua pareja, y que trataba de atenderlo de sus heridas.

La víctima relató a los agentes que acababa de ser atropellado por su expareja y madre de sus hijos. Acto seguido, se personó en el lugar un indicativo sanitario del 061, cuyos profesionales atendieron al herido y decidieron su inmediato traslado hasta el Hospital Universitario de Jerez, donde fue evaluado e ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) debido a la gravedad de sus lesiones.

Los policías locales identificaron a las partes y trasladaron la información sobre lo ocurrido a los policías nacionales en servicio en esos momentos. Así, agentes de ambos cuerpos identificaron plenamente a la presunta autora del atropello, la cual, a instancias de los agentes, se personó en pocos minutos en las dependencias de la Comisaría de Jerez.

La mujer manifestó que había tenido una discusión previa con el afectado y no había sido consciente de que lo había atropellado al abandonar el lugar de los hechos. No obstante, los indicios observados por los agentes in situ, así como los relatos de lo ocurrido por parte de testigos, llevaron a los agentes a la detención de la mujer como presunta autora de los delitos de violencia doméstica y delito de lesiones, procediéndose al ingreso de la misma en el área de calabozos y a la intervención del vehículo como posible objeto del delito para su análisis posterior.

Inmediatamente se hizo cargo de la investigación de los hechos la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional en Jerez, cuyos agentes recabaron todas las informaciones, indicios y pruebas sobre lo ocurrido, siendo plasmadas en el atestado policial que fue remitido junto con la detenida y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.

La unidad de Atestados de Accidentes de Tráfico del Cuerpo de la Policía Local confeccionó el pertinente informe técnico pericial sobre los hechos que de igual forma fue remitido al juzgado competente en la causa.

El varón afectado continúa ingresado en la Unidad del Hospital Universitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Jerez debido a las graves lesiones que le ocasionó el atropello. No existían denuncias previas ni medidas judiciales interpuestas por ninguna de las partes.