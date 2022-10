Moreno pide suspender las restricciones a la pesca de arrastre en su reunión con la Comisión Europea

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este lunes en la sede de la Comisión Europea, en Bruselas, que se suspendan las actuales restricciones a la pesca de arrastre hasta que se revisen los datos sobre las zonas en las que se pueda desarrollar la actividad, debido a las «contradicciones» detectadas en los mismos.

El líder andaluz, también vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, ha mantenido una reunión en el Edificio Berlaymont de Bruselas con el jefe de Gabinete del Comisionado de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, el lituano Simonas Satunas, si bien el encuentro estaba inicialmente fijado con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, el también lituano Virjinijus Sinkevicius, quien se ha tenido que someter a una operación médica de urgencia.

El asunto principal de la reunión ha sido el reglamento de la Comisión Europea que ha entrado en vigor este domingo y que restringe la pesca de arrastre en 87 zonas del Atlántico, aunque una reciente matización la permite hasta 400 metros de profundidad.

Precisamente en la profundidad (los conocidos como datos batimétricos) se encuentran los problemas actuales de la pesca de arrastre andaluza, según ha explicado el presidente de la Junta, puesto que las cofradías de pescadores mantienen que los datos sobre las zonas susceptibles de pesca que el Gobierno de España traslada a la Comisión Europea «no son correctos».

Por ello, Moreno ha pedido al equipo del comisario de Pesca que se haga una revisión de los datos porque muchas veces son «incongruentes». No obstante, el Comisionado le ha trasladado que, aunque puede entender que hay dudas razonables, se utilizan los datos que traslada el Ministerio de Pesca y ya no habrá una revisión hasta el mes de diciembre.

En declaraciones a los periodistas, Moreno ha recalcado que «por la información que nos dan las propias cofradías de pescadores, nosotros consideramos que los datos no son correctos». En su opinión, los datos tienen que ser lo «más rigurosos posibles en términos técnicos y científicos» y, al mismo tiempo, que se les facilite al Comisionado de Pesca de la UE.

«Ellos dicen que son los datos que les ha suministrado el Gobierno de España y yo le he pedido que mientras tanto se haga una revisión de esos datos. Me ha dicho que ahora mismo no se puede hacer, que la próxima revisión se hará a mediados de diciembre y se verá si son o no exactos», ha detallado.

El presidente del Ejecutivo andaluz ha pedido un esfuerzo «entre todos». «Que el Gobierno de España aporte esos datos con la mayor exactitud y que el comisario y la Comisión Europea entiendan que detrás de esta decisión hay más de 600 familias y puede tener un impacto de 100 millones de euros en el sector pesquero», golpeado duramente por el alza de los precios y del hidrocarburo, «circunstancias muy adversas que vienen arrastrando ya dos años, y necesitan la colaboración, cooperación y ayuda de todas las instituciones, también la europea», ha insistido Moreno.

El líder andaluz ha apuntado que las nuevas restricciones a la flota de arrastre puede suponer una «puntilla final» y ha considerado que la revisión de los datos batimétricos en diciembre podría llegar ya tarde. Ha manifestado que tratarán de trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Pesca para que se aclaren las «contradicciones» sobre la profundidad en las zonas de pesca.

De otro lado, el presidente de la Junta ha manifestado que durante la reunión no ha salido a colación el asunto de los regadíos de Doñana, que sí abordó en la última visita que tuvo a Bruselas el pasado mes de febrero. Moreno ha manifestado que iba «preparado» para hablar de este asunto, pero no ha surgido, al tiempo que sí ha trasladado al equipo del comisario la apuesta de su Gobierno por la economía azul, con una consejería bajo dicho nombre.

Partido Popular Europeo

Asimismo, y durante una intervención ante el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Comité de las Regiones de la UE, el presidente de la Junta ha manifestado que, con su mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas, ha conseguido apartar «a los populismos tanto de la derecha como de la izquierda que amenazaban la gobernabilidad» de la comunidad.

En la primera jornada de su primer viaje oficial a Bruselas de la nueva legislatura, Moreno ha tenido una intervención ante el grupo del PPE del Comité de las Regiones, cuyo presidente, el polaco Olgierd Geblewicz, lo ha felicitado por su triunfo en los comicios autonómicos del pasado junio y ha confiado en una victoria del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las próximas elecciones generales.

Moreno, que ha defendido los principios liberales y europeístas del PPE, ha destacado que en Andalucía se ha conseguido un «hito histórico» con una «mayoría absoluta» del PP en las elecciones del pasado mes de junio y se ha mostrado convencido de que para la familia popular es sumamente importante el cambio político y social que se está produciendo en la comunidad desde que su partido llegara al Gobierno tras casi 40 años de poder socialista.

Para Moreno, el triunfo en las elecciones andaluzas es un «acicate» para que el PP pueda gobernar en más territorios de España tras las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en mayo de 2023.

Durante su intervención, el presidente ha expuesto ante los miembros del PPE algunos de los ejes fundamentales de la acción de su Gobierno, como la bajada de impuestos -que ha permitido que Andalucía deje de ser un «infierno fiscal»-, la eliminación de trabas burocráticas, o la apuesta por la transparencia para dejar atrás la «corrupción» de las etapas del PSOE.

Asimismo, ha destacado la apuesta de su Gobierno por la revolución verde ante un cambio climático que está provocando que las temperaturas cada vez sean más altas y que las lluvias escaseen. Moreno ha mostrado su preocupación por la sequía que hay actualmente en Andalucía, lo que ha llevado a su Gobierno a poner en marcha un paquete de medidas para paliar los efectos del cambio climático.

Se ha referido a la Ley de Economía Circular y a la necesidad de contar con una agenda de importantes infraestructuras hídricas. Para Juanma Moreno, la política hídrica debe tenerse muy en cuenta en la Unión Europea y ha pedido que parte de los fondos Next Generation se puedan destinar a políticas hídricas sostenibles.

El presidente también ha destacado en su intervención la necesidad de que Andalucía tenga «soberanía energética» que evite la dependencia y el «chantaje» de terceros países. Su Gobierno, según ha apuntado, tiene como prioridad buscar alternativas energéticas en el ámbito de las renovables.

Antes de su intervención ante el grupo PPE en el Comité de las Regiones, el presidente ha mantenido una reunión con Olgierd Geblewicz, y ha destacado que en estos años se ha multiplicado la presencia en Europa para posicionar con más fuerza la voz de Andalucía en la UE.

A continuación, ha mantenido un encuentro con el presidente del Comité de las Regiones, Vasco Cordeiro, al que ha entregado el decálogo de propuestas ‘Andalucía por el futuro de Europa’. Moreno ha destacado que Andalucía tiene una presencia activa y fuerte en el Comité de las Regiones y que es un honor ser vicepresidente temporal de ese órgano.