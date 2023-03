Melilla amanece con los carteles del PSOE pintados: «¡Que te vote Txapote!»

El PSOE de Melilla ha denunciado este jueves que durante la madrugada han sido pintadas las vallas informativas que el partido tiene repartidas por la ciudad. Tal y como se puede apreciar en la imagen, han escrito frases como: «Que te vote Txapote», «falsos» o «perro Sánchez».

A través de sus redes sociales, el PSOE de Melilla ha denunciado los hechos con el siguiente comentario: «Hoy han aparecido nuestras vallas informativas pintadas. ¿Ésta es la política que quieren algunos? Ninguna pintada puede tapar el trabajo bien hecho, las familias beneficiadas y nuestro compromiso con Melilla. Seguimos trabajando».

🚫 Hoy han aparecido nuestras vallas informativas pintadas. ¿Ésta es la política que quieren algunos? ✅ Ninguna pintada puede tapar el trabajo bien hecho, las familias beneficiadas y nuestro compromiso con Melilla. Seguimos trabajando.🌹 pic.twitter.com/dLBW73Gvkr — PSOE Melilla (@psoemelilla) March 15, 2023

También el partido a nivel nacional ha denunciado las pintadas contra el PSOE de Melilla a través de su cuenta en redes sociales: «No nos van a silenciar Nuestra apoyo, solidaridad y un fuerte abrazo a nuestros compañeros de PSOE de Melilla».

No nos van a silenciar💪🌹 Nuestra apoyo, solidaridad y un fuerte abrazo a nuestros compañeros de @psoemelilla.https://t.co/PsYLg4fyIS — PSOE (@PSOE) March 15, 2023

Polémica con el PSOE de Melilla

Dunia Amar, la socialista que denunció en OKDIARIO Andalucía el acoso laboral y sexual de Yeray Díaz (PSOE) -hasta hace unos días gerente de la televisión pública de Melilla- se ha enfrentado a un PSOE de Melilla que, según denuncia, «ocultó» su situación porque «el partido es lo primero». Harta de ello, Dunia acudió este miércoles a la lectura del manifiesto que quienes ocultaron su acoso leyeron con motivo del 8M, Día de la Mujer.

Tras mostrar su valentía enfrentándose a quienes han intentado ocultar su situación, Dunia Amar ha hablado con OKDIARIO Andalucía: «No ha sido fácil exponerme pero ya lo he hecho y ojalá las otras personas también lo hicieran. Al final, ha sido duro ver cómo leían el manifiesto en mi cara y ver cómo tres de ellas estaban intentando esconderse y mirar a otro lado. Pero la consejera de Igualdad, Elena Fernández Treviño (PSOE), me estaba mirando fijamente, como diciendo: ‘¿Tú qué haces aquí?’. Sentí cómo me estaba desafiando. Y cuando le han preguntado sobre mi presencia ahí ha dicho que no iba a hablar de mí porque era el Día de la Mujer. Entonces, ¿yo qué soy?»

«También era mi día. Era el día de las mujeres que han sufrido violencia. Era el día de las víctimas. Era el día en el que se lucha porque ninguna otra mujer vuelva a tener ningún tipo de discriminación, como me pasó a mí y como le ha pasado a muchas. Yo tenía mi derecho a estar ahí. Y más después de dos años en los que no he podido estar por estar mal y mientras ellas se han adueñado de todo esto. Lo han usado políticamente mientras a mí no me han ayudado. Ni a mí ni a otras de la televisión de Melilla», explica Dunia Amar a OKDIARIO.