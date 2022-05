Manipulación podemita contra Romero (Vox) para victimizarse por su blanqueamiento del tráfico de inmigrantes

Reyes Romero, diputada de Vox en el Congreso, ha asistido a una ‘comisión de antigitanismo’ de vergüenza. Ismael Cortés, portavoz de Podemos, ha montado un espectáculo manipulando las palabras de la diputada por Sevilla, que únicamente dijo que Podemos «fomenta» el tráfico ilegal de personas, una realidad que se ve cuando la formación morada lleva años exigiendo una regularización masiva de todos los inmigrantes ilegales. Tras ser acusados por Romero de, efectivamente, fomentar este tráfico, el podemita Cortés ha montado en cólera asegurando en la sala que la diputada de Vox había acusado a su grupo de ser «traficantes de personas». Una burda manipulación que ha culminado con un numerito de María Dantas (ERC) abandonando la sala de un portazo y llamando «mentirosa» a la diputada de Vox. Desde el Congreso, sin embargo, han eliminado esa parte del vídeo.

Todo ha sucedido en la comisión de antigitanismo, donde Romero ha comenzado exponiendo que en Vox consideran que el hecho de que exista una dirección general de igualdad de trato y diversidad étnico-racial supone dar por hecho que en España no hay igualdad de trato. «Cuando nos hablan de igualdad de trato se está refiriendo a la no discriminación por motivos arbitrarios y caprichosos, algo que es un presupuesto básico de nuestra convivencia democrática, por lo que no entendemos que exista un departamento dedicado exclusivamente a esta labor, a no ser que se tenga la pretensión de asegurar que España es un país racista en el que no se cumple la Ley». «Es como si existiera una dirección general de lucha contra los atracos, todos deduciríamos que los atracos constituyen una plaga contra la que no basta el poder judicial, y tenemos que emplear recursos del poder Ejecutivo para luchar contra ello», ejemplificaba Romero.

Reyes Romero: «Llegué a la conclusión de que el tráfico de personas que fomenta el partido al que usted pertenece, Podemos, es la peor forma de racismo que he conocido»

«Si Podemos, que forma parte del Gobierno, ha creado esta dirección es porque piensa que de manera generalizada la igualdad de trato por razones raciales no se da en España», exponía la diputada de Podemos, que continuaba: «Ustedes nos hablan de los asentamientos irregulares en Almería y Huelva. Yo conozco el de Lepe, y después de escuchar atentamente a las personas que ahí se encontraban y ver las lamentables condiciones de vida en las que estaban, llegué a la conclusión de que el tráfico de personas que fomenta el partido al que usted pertenece, Podemos, es la peor forma de racismo que he conocido».

Repetimos una vez más la transcripción por si Ismael Cortés no lo ha leído/escuchado bien: «Llegué a la conclusión de que el tráfico de personas que fomenta el partido al que usted pertenece, Podemos, es la peor forma de racismo que he conocido». Pues bien, en ese mismo instante el diputado podemita interrumpe a Romero para pedirle que «retire la alusión que ha hecho directamente a mi grupo. Ha dicho específicamente que somos traficantes de personas».

Reyes Romero, como es lógico, en todo momento asegura que no ha dicho eso. Sin embargo, le exigen constantemente que retire unas palabras que no han sido pronunciadas. Fuentes próximas a Vox aseguran a OKDIARIO que del Congreso de los Diputados se ha eliminado el momento en el que María Dantas (ERC) llama a Reyes Romero «racista» y «mentirosa», mientras que abandonaba la comisión dando un portazo por algo que, insistimos, jamás dijo la diputada de Vox.