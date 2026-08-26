Un magrebí con una veintena de antecedentes rocía aguafuerte a un vigilante de la estación de autobuses de Granada

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un magrebí de 55 años, en situación de calle y con una veintena de antecedentes, acusado de agredir con aguafuerte a un vigilante de seguridad de la estación de autobuses de la capital. El ataque se produjo después de que el arrestado y el trabajador hubieran mantenido enfrentamientos previos, según han informado fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 20:00 horas del pasado domingo. Según la información policial, el detenido acudió a la estación con una botella de refresco en cuyo interior había introducido una sustancia corrosiva con la intención de arrojársela al rostro del vigilante. El propio arrestado habría manifestado posteriormente ante los agentes que pretendía «dejarlo ciego».

El líquido alcanzó finalmente la cara, la espalda y las piernas del trabajador. La reacción de la sustancia corrosiva llegó a provocar que saliera humo del chaleco y de otras prendas que llevaba puestas el vigilante en el momento de la agresión. El trabajador tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas. Entre ellas se encuentran daños en la córnea y diferentes quemaduras provocadas por el contacto con el producto.

El episodio no habría sido, además, un incidente aislado protagonizado por el arrestado dentro de la estación, puesto que el hombre ya había atacado anteriormente a otro vigilante de seguridad. En ese segundo caso, la agresión no llegó a provocar lesiones físicas de consideración porque la botella se encontraba prácticamente vacía, por lo que el líquido terminó afectando principalmente al uniforme del trabajador.

Fuentes consultadas por OKDIARIO y conocedoras de la situación trasladan que en el recinto se producen de manera habitual episodios conflictivos y que los vigilantes tienen que hacer frente a numerosas incidencias durante sus jornadas de trabajo. Según las mismas, uno de los problemas señalados es la presión a la que se encuentran sometidos los trabajadores de seguridad, que deben intervenir ante situaciones conflictivas y atender diferentes puntos de la estación.

La Policía Nacional continúa con las diligencias correspondientes tras la detención del hombre, que permanece acusado por la agresión al trabajador. El detenido cuenta, según las fuentes policiales citadas por Granada Hoy, con alrededor de veinte antecedentes y se encontraba en situación de calle en el momento de los hechos.