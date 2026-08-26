Detienen a un hombre de 51 años en el aeropuerto de Sevilla con más de 100 cápsulas de cocaína en su organismo

Un hombre de 51 años, procedente de Guinea Conakry, ha sido detenido en el aeropuerto de Sevilla por la Policía Nacional como autor de un delito de tráfico de drogas después de ser sorprendido transportando en el interior de su organismo cerca de un kilo y medio de cocaína distribuida en más de un centenar de cápsulas.

La intervención se enmarca en la denominada ‘Operación Conakry’, desplegada por los agentes dentro de los dispositivos de vigilancia establecidos en el aeropuerto hispalense para prevenir la introducción de sustancias estupefacientes. La actuación permitió detectar a un pasajero que había iniciado su viaje en Guinea Conakry y realizado una escala en Marruecos antes de llegar a Sevilla.

Los agentes centraron su atención en este viajero después de observar durante los controles varios indicios que hicieron sospechar que podía estar utilizando su propio organismo para transportar droga. Este método, conocido habitualmente como ‘body packing’, supone un elevado riesgo para la persona que lo utiliza debido a la posibilidad de que alguna de las cápsulas se rompa en el interior del cuerpo y provoque una intoxicación potencialmente mortal.

Ante las sospechas, los policías realizaron las gestiones necesarias para que el pasajero fuese trasladado a un centro hospitalario y sometido a las correspondientes pruebas radiológicas. Los estudios médicos confirmaron las sospechas de los investigadores al revelar la presencia de más de un centenar de cápsulas en el interior de su organismo.

El hombre quedó ingresado bajo supervisión médica mientras se completaba el proceso de expulsión de todas las cápsulas. Una vez recuperadas, las sustancias fueron analizadas y confirmadas como cocaína. En total, el cargamento intervenido alcanzó cerca de un kilo y medio de esta droga.

La investigación forma parte de los controles que las fuerzas de seguridad mantienen en el aeropuerto de Sevilla para detectar posibles rutas de entrada de sustancias estupefacientes. Los vuelos procedentes de países considerados puntos de tránsito o de origen para determinados cargamentos de droga son objeto de una especial vigilancia, con controles que permiten identificar comportamientos o circunstancias que puedan resultar sospechosos.

Una vez finalizado el proceso médico y completadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El juez encargado del caso decretó finalmente su ingreso en prisión, por lo que el hombre permanecerá privado de libertad mientras continúa el procedimiento judicial derivado de la operación.