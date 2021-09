La Junta de Andalucía ha exigido la modificación del Código Penal para endurecer las penas a pirómanos a raíz del incendio que durante casi una semana ha calcinado cerca de 10.000 hectáreas en Sierra Bermeja (Málaga) y se ha cobrado la vida de un bombero forestal de 44 años.

Según señaló el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «todo apunta» a que el fuego que motivó el desalojo de 2.670 personas fue intencionado. En ambos focos del incendio se hallaron «dos montoncitos de hojarasca» bajo «una piña prendida con un mechero».

El líder andaluz ha mostrado su preocupación por el hecho de que las penas contra los que provocan incendios forestales en nuestro país no sean tan duras, ya que cuando son detenidos y llevados ante el juez, acaban recibiendo penas de unos dos años de cárcel y, si no tienen antecedentes, no ingresan en prisión, por lo que al final «no les pasa absolutamente nada».

El presidente de la Junta ya ha trasladado esta petición al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha considerado «razonable» abordar el asunto. Además, ha recalcado que pedirá al Grupo Popular en el Congreso que presente una iniciativa parlamentaria con el citado fin.

Moreno ha advertido a los posibles pirómanos «que no duerman tranquilos, que cuando menos se lo esperen, llegará las Guardia Civil y los detendrá». Según ha indicado en una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, todos los indicios llevan a una misma conclusión: el fuego fue provocado con muy «mala baba» y para hacer el «mayor daño posible».

El jefe del ejecutivo andaluz ha agradecido que la «bendita lluvia» que ha caído en las últimas horas en la zona ha permitido finalmente controlar un incendio de sexta generación que parecía «inextinguible» por las altas temperaturas que se han alcanzado. El agua lanzada desde los aviones se evaporaba antes de sofocar las llamas.

Así, Moreno ha insistido en la necesidad de endurecer el Código Penal en esta materia. Los incendios intencionados son cada vez mayores y tienen un coste cada vez más alto en términos de vidas humanas, materiales y sociales.

Bendodo insiste en «abrir el debate»

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha reclamado «abrir el debate» sobre los delitos medioambientales y su castigo para que los autores, a los que ha calificado como «malnacidos», sean conscientes de que «por hacer estas barbaridades pueden pasar muchos años de cárcel».

«Estas personas van a acabar detenidos, que no haya dudas», ha subrayado Bendodo antes de agradecer «la perfecta coordinación institucional» entre las distintas administraciones y recursos humanos que se han implicado en el control y extinción del incendio de Sierra Bermeja, que ha involucrado a 51 medios aéreos y cerca de 1.000 efectivos del Infoca, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), el 112, la Policía, la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Unidad Militar de Emergencias, así como el apoyo de comunidades como Madrid, Murcia, Extremadura y Cataluña.

El consejero portavoz andaluz ha explicado que la investigación del incendio le corresponde al Seprona de la Guardia Civil por haber sido el primer cuerpo en llegar a la zona, además de resaltar las particulares condiciones de este incendio, que ha resultado «excepcional, inédito en España y de sexta generación, lo que significa acumular las circunstancias del cambio climático y la despoblación de la zona rural».

Para concluir, Bendodo ha manifestado que «los incendios no entienden de criterios políticos» y ha recriminado a aquellos «que intentan sacar rédito» de «uno de los incendios más complicados de la historia de este país».