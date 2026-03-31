La Junta de Andalucía destina 35 millones en ayudas a los afectados por el tren de borrascas

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un total de 35 millones de euros destinadas a los afectados en Andalucía por la serie de borrascas ocurrida a principios de este año, dentro del marco del Plan Andalucía Actúa, según ha informado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España.

La portavoz del Ejecutivo andaluz ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que la provincia de Almería recibirá 1,4 millones de euros, que se distribuirán entre 41 municipios, mientras que Cádiz será la provincia que más fondos perciba, con algo más de 10 millones de euros, y Grazalema será la localidad más beneficiada, con más de 2 millones de euros.

Córdoba recibirá casi 3 millones de euros para 63 municipios, Granada tendrá 5,1 millones para 112 localidades, Jaén 6 millones de euros para 94 municipios y Málaga 3,2 millones para 59 ayuntamientos, siendo Ronda la localidad más beneficiada.

En el caso de Sevilla, se repartirán hasta 3,3 millones de euros en la provincia entre 57 municipios, ha detallado España, que ha agregado que Huelva se hará con 2 millones a distribuir entre 62 entidades locales.

685 millones de euros

La consejera ha recordado que la pasada semana se movilizó «el mayor paquete de recursos», que ascendía a 685 millones de euros de los remanentes de tesorería, para la concesión de ayudas para las explotaciones ganaderas extensivas y las explotaciones agrícolas dañadas por el tren de borrascas registrado en Andalucía a finales del mes de enero de 2026.

En el Consejo de Gobierno del pasado lunes se han aprobado las órdenes de reparto de las ayudas correspondientes a esos 686 millones de euros a propuesta de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Así, de esos «casi 700 millones de euros», ha detallado España, 500 se destinarán para explotaciones agrícolas en zonas «gravemente afectadas» por el tren de borrascas.

El plan contempla, además, 110 millones de euros para agricultores «fuera de la zona delimitada o aquellos que están dentro», pero sufrieron daños con especial gravedad e intensidad, ha indicado la consejera.

Ganadería

Dentro de esta línea de ayudas hay también 75 millones de euros reservados para las explotaciones ganaderas intensivas y apicultores afectados por las lluvias, ha añadido la portavoz del Gobierno andaluz.

Para estos últimos, así como para las explotaciones agrícolas especialmente afectadas, el plazo para solicitar las ayudas se abrirá el 6 de abril y estará disponible durante 10 días laborables.

En el caso de los agricultores en zonas excluidas de las áreas delimitadas, el plazo se abrirá el 15 de abril y las ayudas se podrán pedir durante un mes, ha explicado España.