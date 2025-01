El hijo de Juana Rivas permanecerá en España pese a que el juzgado rechaza que esté maltratado

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada no ve signos de maltrato en el hijo de Juana Rivas y, por tanto, rechaza investigar el caso al no ser de su competencia. Pese a ello, Juana Rivas se ha reafirmado en que el niño no vuelva a Italia, mientras que el padre del menor, Francesco Arcuri, asegura que Rivas ya está, de nuevo, «en causa de sustracción del menor».

El equipo jurídico de Juana Rivas ha lamentado este viernes que el caso en relación a su hijo pequeño haya entrado en un «conflicto de competencias» entre juzgados sobre quién debe resolver la petición de medidas de protección para evitar que regrese a Italia con su padre, que tiene la custodia y está siendo investigado en su país por presuntamente maltratarle. Hasta que el asunto se resuelva, el menor permanecerá en España al seguir vigente la suspensión provisional de entrega a su progenitor adoptada el pasado martes por el juzgado de guardia.

El juzgado de Violencia devuelve así el procedimiento al Juzgado de Instrucción 4 de Granada al considerar que no es competente en este causa, si bien las medidas cautelares adoptadas por este último el pasado martes, en funciones de guardia, se mantienen y el menor permanecerá en España hasta que el asunto se resuelva.

Desde el equipo jurídico de Juana Rivas recalcan que ante un posible conflicto negativo de competencia -ningún órgano se declara competente para resolver- la situación actual de medida de protección del menor en España se prolongaría varios meses.

«Daniel se queda aquí y seguiremos luchando incansablemente para que esa decisión provisional se convierta en definitiva. Y mientras diferentes tribunales españoles e italianos siguen discutiendo sobre a quién le corresponde decidir, Daniel que ya está escolarizado en España, celebrará el sábado su undécimo cumpleaños en la casa en la que quiere estar y con quien quiere estar», señalan los abogados de Juana Rivas.

Arcuri

Francesco Arcuri, ex pareja de Juana Rivas, considera «irregular» que este mismo juzgado de Granada haya decidido suspender el regreso de su hijo menor a Italia con él, que es quien tiene la custodia, por lo que confía en que la justicia italiana pueda «subsanar» esta situación, que ha tildado a través de sus abogados de «insólita».

El letrado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, ha señalado que por el momento no han recibido notificación de la decisión tomada el martes por la noche por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que tras escuchar al menor acordó la suspensión provisional de su entrega al padre acordada por la Corte de Apelación de Cagliari para este miércoles 8 de enero.

La jueza tomó esta decisión en la línea de lo que habían solicitado tanto la Fiscalía de Granada como la representación legal de la madre con el objetivo de «proteger» al menor, tras considerar que el relato del pequeño es «serio y convincente» cuando expuso el «temor por su seguridad» y el «peligro extremo que siente padecer en caso de retorno con su padre». Junto a ello, hace constar en el auto que Arcuri consta como investigado en su país por presuntamente «haber maltratado a sus hijos (….) sometiéndoles habitualmente a violencia física, vejaciones, injurias y amenazas generando en ellos graves estados de ansia y temor».

Cabe destacar que durante casi una década las justicias italiana y española han descartado dichos malos tratos hacia el menor y, de hecho, vieron estas denuncias como una «manipulación» de la madre.