La juez envió a prisión a los ex consejeros de Melilla por riesgo de fuga a Marruecos «en motos de agua»

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla ordenó el ingreso en prisión provisional sin fianza de los ex consejeros del Gobierno de Melilla, detenidos, todos miembros del partido CPM, porque ve posible riesgo de fuga en «motos acuáticas y embarcaciones de recreo» a Marruecos debido a la «ascendencia marroquí» de los investigados, según se recoge en el auto de prisión de la juez titular.

En el documento judicial, la juez ha subrayado que «existen indicios para racionalmente pensar que puede sustraerse a la acción de la justicia (riesgo de fuga)». Recordemos que los ex consejeros detenidos (Dunia Almansouri, Rachid Bussián, Hassán Mohatar y Mohamed Ahmed, además de la ex viceconsejera Yonaida Sel-lam y el ex presidente de Melilla y líder de CPM Mustafá Aberchan) están acusados de delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

Para decretar el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de los detenidos, miembros del Gobierno melillense en la pasada legislatura (2019-23), en la que CPM, PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Cs) gobernaron en coalición, la juez titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla ha resaltado que «la gravedad de los hechos señalados, para los que el Código Penal prevé penas de 8 y 6 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta, supone un acicate para que el investigado pudiera eludir la acción de la justicia».

La juez que lleva la instrucción del caso subraya además que si bien es cierto que ostentan la nacionalidad española y arraigo en el país, «también lo es que lo normal es que las personas de ascendencia marroquí también gocen de dicha nacionalidad y tengan pasaporte del país vecino, pudiendo eludir los controles de salida del país mediante la presentación de la documentación extranjera».

«Es más -prosigue la juez en su auto de prisión, al que ha tenido acceso Europa Press-, la situación geográfica de Melilla entorpece dicho control puesto que la salida por mar mediante motos acuáticas y embarcaciones de recreo hace imposible un control efectivo de las personas en libertad provisional y con medidas menos restrictivas», incide.

Así, y en base a lo expuesto, «medidas como la retirada del pasaporte español y la prohibición de salida del territorio nacional se consideran insuficientes» para la responsable del juzgado melillense.

Además de estas razones, para decretar la prisión provisional y sin finanza de los ex consejeros cepemistas, la juez también destaca que «existe un evidente riesgo de que el investigado y el resto de consejeros procedan a la destrucción de fuentes de prueba mediante la coacción de personas que pudieran declarar como testigos o investigados».

La Fiscalía ha solicitado igualmente para los ex consejeros del Gobierno prisión provisional comunicada y sin fianza «a la vista de los indicios de participación en un delito de organización criminal, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y prevaricación», tanto por el riesgo de fuga como por el de destrucción de pruebas.

Los acusados, a través de sus respectivos abogados, podrán presentar contra estos autos de prisión sin fianza recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que gozarán de «tramitación preferente», dado que los aludidos están privados de libertad desde mediada la pasada semana.

En la cárcel de Melilla se encuentran los ex consejeros Dunia Almansouri, Rachid Bussián y Hassán Mohatar, en la de Granada está Mohamed Ahmed y en la de Santander el presidente de CPM y ex presidente de Melilla Mustafa Aberchán. Además, se han producido otros 28 arrestos, aunque en estos casos los detenidos permanecen en «libertad provisional», tres de ellos con la obligación de firmar periódicamente en dependencia judiciales.