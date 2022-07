Juan y Medio la lía en redes sociales anunciando la renovación de Joaquín con el Betis

El Real Betis ha anunciado este miércoles la renovación por una temporada más de su capitán, Joaquín Sánchez… y lo ha hecho a través del presentador y humorista Juan y Medio. Una prolongación de contrato que ha sido aplaudida por las redes sociales, tanto por la buena noticia de ver al futbolista un año más de verdiblanco como por el icónico personaje elegido para anunciarla.

Juan y Medio ha bromeado con la presencia de Joaquín en su programa de Canal Sur en el que personas de avanzada edad acuden para buscar pareja y acabar con su soledad: «He recibido una llamada de Joaquín, que quiere ser uno de los invitados del programa. Y lo entiendo, por la edad, por su físico… pero no va a poder ser. Puede que no encuentre la compañía que él anda buscando, pero es que no le queda más remedio, es que tiene que seguir jugando. Va a continuar una temporada más en el Betis».

«Enhorabuena a la familia bética», ha apunta el presentador, que se ha dirigido al futbolista, que cumple 41 años este mes de julio, para decirle que no se preocupe: «El año que viene por estas fechas también te estoy esperando, peor me quedaré con un palmo de narices porque volverás a renovar, y al otro año, y al otro… Y yo tendré que venir a mi propio programa a buscar pareja y tú seguirás jugando al fútbol».

Las redes sociales han aplaudido la iniciativa del club de la capital hispalense, que ha logrado con esta colaboración el «culmen del andalucismo» Los internautas han aplaudido los últimos vídeos del club, que recientemente también ha tirado de otros rostros conocidos para anunciar fichajes y renovaciones. El influencer Ginés, famoso por sus bocadillos, desveló la incorporación del italo-brasileño Luiz Felipe y Gerard Romero, famoso por su ‘haka’ en una reciente entrevista con Luis Suárez, ya dejó caer la renovación de Joaquín.

Joaquín, hasta 2023

El capitán del Real Betis Balompié Joaquín Sánchez ha renovado con el conjunto verdiblanco por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2023, con lo que cumplirá su 23 temporada como profesional, 14 de ellas con la camiseta bética, anunció este miércoles la entidad en su web oficial.

«El Real Betis Balompié ha renovado el contrato a Joaquín Sánchez. El capitán verdiblanco, leyenda viva del beticismo, seguirá vinculado a la disciplina del Club hasta 2023», indicó el Betis.

Joaquín llegó a la cantera verdiblanca a los 16 años y en la temporada 2020-21 se convirtió en el jugador que más veces ha vestido su camiseta. Desde su debut ha disputado 451 partidos oficiales con el Real Betis, anotando 61 goles y repartiendo 44 asistencias. «Un icono para diferentes generaciones de béticos que seguirá haciendo disfrutar al Benito Villamarín con su talento inagotable», añadió el club sevillano.

En la temporada 2021-22, Joaquín disputó 36 partidos: 21 de Liga, 10 de Liga Europa y 5 de Copa del Rey, trofeo que ganó en la tanda de penaltis al Valencia, marcó dos goles y dio cuatro asistencias. Con 600 partidos en LaLiga Santander, Joaquín podría superar el récord de 622 del exportero internacional del Athletic Club y FC Barcelona Andoni Zubizarreta, y terminará contrato con casi 42 años.