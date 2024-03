El joven asesinado en Sevilla murió apuñalado en una pelea entre pandillas de origen latino y magrebí

El joven de 21 años que ha sido asesinado durante la madrugada de este domingo en el barrio sevillano de Santa Clara es de origen marroquí, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía por fuentes cercanas al caso, que aseguran que el origen de la trifulca se debe a una pelea entre dos pandillas enemigas que frecuentan la zona, y que están compuestas fundamentalmente por personas de origen magrebí y sudamericano.

El inicio de la pelea pudo haber comenzado en el interior de una discoteca del barrio de Santa Clara. A la salida del local ambas pandillas se volvieron a encontrar dando continuidad a la trifulca que dio comienzo en el interior. El marroquí asesinado al parecer se encontraba acompañando a dos hermanos, que fueron quienes dieron comienzo a la discusión que acabó en una violenta pelea. Los vecinos de la zona llevan años reclamando más medidas de seguridad por las peleas y la violencia que es más que habitual en el barrio de Santa Clara.

El joven marroquí asesinado se enfrentó a varias personas de la pandilla rival, que decidieron sacar un arma blanca, algo parecido a una navaja, y apuñalaron al asesinado, que no tardó en caer al suelo. No obstante, los sanitarios no pudieron salvar su vida, después de estar casi una hora practicándole una maniobra de reanimación cardiopulmonar, tal y como ha señalado el diario ABC.

Detención

El presunto autor del apuñalamiento mortal del joven marroquí ha sido detenido. Emergencias 112 Andalucía ha informado de varias llamadas recibidas alrededor de las 7:50 horas, que alertaban de una agresión cometida en la calle Carabela Santa María. Tras este aviso, se puso en conocimiento los hechos de la Policía Local y Nacional y de Emergencias Sanitarias 061. Fuentes de la Policía Nacional han concretado que Homicidios y la Policía Científica se han desplazado a lo largo de esta mañana al lugar de los hechos.

Según ha asegurado un testigo directo del suceso, una joven alertó a la Policía tras caldearse un enfrentamiento entre los dos grupos. Antes de que llegaran los efectivos de seguridad, la víctima fue apuñalada, lo que acabó con su vida.

El supuesto homicida actuó cuando intentó quitar el patinete eléctrico a la víctima. Al parecer, una chica que iba con él se enfrentó al agresor a patadas en plena calzada. El detenido, quien se comportó de un modo «chulo» durante el enfrentamiento, mantuvo esta actitud cuando llegaron los agentes.

La Policía ha detenido a un segundo joven, que sería un amigo de la víctima. Este joven habría sido detenido por amenazas y robo, pero no por una presunta implicación en el suceso.