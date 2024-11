La izquierda andaluza rabia por la aplastante victoria de Trump: «Va a hacer que EEUU sea una mierda»

La izquierda andaluza rabia este miércoles con la aplastante victoria de Donald Trump en las elecciones celebradas en Estados Unidos (EEUU). Podemos, Adelante Andalucía e incluso la islamista Fatima Hamed, de MDyC, han mostrado su rechazo a la victoria electoral del candidato republicano.

Precisamente Hamed ha sido una de las primeras en mostrar su disgusto con la histórica victoria de Donald Trump, asegurando, en inglés, que el republicano «va a hacer mierda de América otra vez».

He is gonna make America shit again

— Fatima H. Hossain🔻🇪🇸 (@FatimaHHossain) November 6, 2024