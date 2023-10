Investigados 20 ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía por perdonar 22 millones en préstamos

Después del caso ERE, Invercaria, Faffe, Isofotón o Fitonovo, una nueva causa pone a la Junta socialista de Andalucía bajo la lupa de la Justicia. El Juzgado de Instrucción nº 20 de Sevilla ha incoado diligencias de investigación contra una veintena de ex altos cargos de la Administración autonómica, entre ellos cuatro ex consejeros, por presunta prevaricación y malversación en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) por préstamos públicos sin recuperar que ascienden a 22 millones de euros.

Las ayudas se otorgaron entre 1990 y 2009, con Manuel Chaves al frente de la Junta, y posteriormente, bajo los sucesivos gobiernos de José Antonio Griñán y Susana Díaz, la agencia no hizo nada por recobrar los fondos públicos repartidos a entidades privadas.

En un auto emitido el pasado 16 de octubre, la instancia judicial señala que los otrora gestores de IDEA no emprendieron medidas «reales» para recuperar el dinero de «48 operaciones de préstamo impagadas correspondientes a 36 empresas», aunque diez de estas ayudas habrían prescrito ya al remontarse a principios de los años 90.

La causa deriva de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, después de que IDEA detectase los 22 millones pendientes de pago y las nulas «actuaciones» emprendidas en el periodo señalado por parte de los responsables de la agencia para «reclamar de manera real la deuda».

Entre las citadas empresas figuran la Compañía Andaluza de Minas; la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); Idisur; Plásticos Costa del Sol; la fundaciones de las Universidades de Almería, Granada y Málaga; Técnicas Aeronáuticas de Sevilla; Ratones Coloraos; Rubio Stone o Sugeotec.

El auto, adelantado por Diario de Sevilla, detalla que el Ministerio Fiscal aprecia un presunto delito continuado de prevaricación y otro presunto delito de malversación, por lo que ordena instruir diligencias para la investigación de 20 ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía, entre los que figuran los ex consejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler, y los ex consejeros de Economía Antonio Ávila y José Sánchez Maldonado, así como los ex directores generales de IDEA Antonio Valverde Ramos y Miguel Ángel Serrano, entre otros.

Cabe recordar que Vallejo y Serrano cumplen actualmente condena de prisión merced a la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por el caso ERE.