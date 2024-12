La inmigración ilegal desborda a Ceuta: la capacidad de acogida de menas está excedida en un 355%

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha valorado este 2024 como un año «duro y difícil» por la inmigración ilegal, sobre todo por las constantes entradas de inmigrantes menores no acompañados (menas) y las últimas muertes -dos en las últimas horas-. Y es que Vivas ha aportado los datos que demuestran la «insostenible» situación de Ceuta por la presión migratoria: el número de ingresos ha aumentado en un 247%, la capacidad de acogida se encuentra excedida en un 355%, un 75% de los menas están alojados en recursos provisionales y de emergencia y la cuota de acogida multiplica por 19 a la media nacional.

«En agosto nos vimos en la obligación de lanzar un SOS a todas las administraciones implicadas en el asunto, Gobierno de la Nación y gobiernos autonómicos», ha señalado Vivas, que ha lamentado cerrar el año sin acuerdo para reformar la Ley de Extranjería.

«Ceuta no puede ni debe convertirse en un macrocentro de acogida de menores migrantes»

«Para afrontar la situación, tanto de Canarias como de Ceuta, el Gobierno de la Nación ha planteado la reforma de la Ley de Extranjería al objeto de posibilitar, de manera ágil y vinculante, el traslado de menores entre comunidades cuando alguna o algunas se encuentren en una situación de ocupación inasumible, como es nuestro caso», ha señalado Vivas.

«Desde el primer momento, de manera inequívoca, reiterada, insistente y ante distintas instancias, el Gobierno de la Ciudad ha defendido, y sigue defendiendo, dicha reforma, porque se trata de un asunto de todos y de un fenómeno estructural que debe de resolverse entre todos y a través de soluciones estables y duraderas en el tiempo», ha insistido Juan Vivas, que lamenta que «el actual sistema de planes de contingencia no resulta eficaz y no existe alternativa a los traslados entre comunidades». «Ceuta no puede ni debe convertirse en un macrocentro de acogida de menores migrantes en tránsito, ni tampoco depender en un asunto tan sensible de factores que escapan de nuestro control. Pesa el empeño hasta el día de hoy ha sido infructuoso», ha afirmado el presidente de Ceuta.

Vivas ha recordado que «con la misma insistencia que hemos defendido la reforma de la Ley de Extranjería, hemos solicitado del Gobierno de la Nación que atienda el déficit del área de Menores para que no traiga consigo la quiebra del equilibrio presupuestario de nuestra hacienda, con todo lo que ello supondría», admitiendo «que hemos encontrado receptividad, comprensión y compromiso de ayuda por parte del Gobierno de la Nación».