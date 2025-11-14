El hombre que aparece en el polémico vídeo grabado en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla) destruyendo documentos al grito de «cuando entre el PP no encontrará nada» es hermano de Rocío Míguez, la ya ex asesora del alcalde socialista, Víctor Manuel Ávila. Precisamente Ávila había estado deslizando en entrevistas con medios de comunicación que el hombre que protagoniza el vídeo podría ser del PP. Sin embargo, resulta que, tal y como ha podido saber OKDIARIO Andalucía, el susodicho es simpatizante confeso del PSOE, además de haber sido apoderado y haber formado parte de Juventudes Socialistas. Así lo aseguran a este periódico distintas fuentes municipales, que desmienten categóricamente la versión que llegó a insinuar el propio alcalde. «El alcalde ya lo sabía», explican.

El caso ha generado un terremoto político en el Ayuntamiento de Camas, en manos del PSOE. En el vídeo, difundido a través de redes sociales, se observa a la asesora del alcalde, acompañada de su hermano y otras dos personas aún sin identificar, rompiendo documentos municipales mientras bromean sobre «no dejar nada» cuando el PP llegue a gobernar. La escena fue grabada en una de las dependencias del Consistorio, y en ella puede verse cómo los implicados introducen los papeles en una trituradora mientras ríen y lanzan comentarios sobre el cambio de signo político que podría producirse tras las próximas elecciones.

La publicación de las imágenes provocó un auténtico escándalo en la localidad de 28.000 habitantes. El Ayuntamiento reaccionó destituyendo de inmediato a Rocío Míguez, quien ejercía como asesora directa del primer edil. Sin embargo, lejos de condenar con firmeza lo ocurrido, el alcalde trató de minimizar el alcance del episodio y restar importancia a la destrucción de los documentos, alegando que se trataba de papeles de bodas ya digitalizados. Lo más llamativo, según fuentes consultadas por este diario, fue que el propio alcalde intentó desviar la atención sugiriendo que el hombre que aparecía en el vídeo podía ser del PP, una versión que no solo carece de fundamento, sino que es rotundamente falsa, ya que se trata de un socialista reconocido y hermano directo de su propia asesora.

La explicación oficial ofrecida por el Ayuntamiento señala que la asesora fue despedida por permitir el acceso de personas ajenas a las dependencias municipales, y no por el hecho en sí de destruir documentos. No obstante, la oposición considera insuficiente esta versión y ha reclamado explicaciones más contundentes. Desde el Partido Popular, se ha denunciado la gravedad que supone el hecho de que personas sin relación con el Ayuntamiento accedieran a oficinas públicas para manipular y destruir documentos oficiales, mientras se mofaban de la futura llegada de otro equipo de gobierno.

Por su parte, Vox ha exigido al alcalde «contundencia y celeridad» ante lo que califican como «una situación vergonzosa e inadmisible», criticando además el intento de exculpar a los responsables con excusas poco creíbles.

La polémica sigue creciendo en Camas. El intento del alcalde socialista de atribuir al PP la identidad del autor del vídeo ha provocado un profundo malestar político y vecinal, al considerar muchos ciudadanos que se trata de una maniobra de distracción para proteger a su entorno más cercano. Las imágenes, sin embargo, son claras: los autores del vídeo son socialistas, y el principal implicado es el hermano de la que era asesora del propio alcalde.