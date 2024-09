Hamed señala al Pequeño Nicolás y él responde pidiéndole perdón por «los platos de jamón que me comí»

Francisco Nicolás fue uno de los invitados al evento Ceuta Influye, algo que no ha gustado nada a Fatima Hamed, la islamista que lidera la formación MDyC, que lleva semanas señalando al joven empresario e influencer, y que este viernes ha preguntado en el Pleno «¿a qué sector pertenece el Pequeño Nicolás?». Pero lo cierto es que, tal y como aseguran desde el Ejecutivo ceutí, el hecho de que a aquel evento fueran personas con tantos seguidores como Francisco Nicolás logró que Ceuta llegara «a más de 30 millones de personas».

“El evento se supone que traía a Ceuta a 40 profesionales, pero haciendo una pequeña labor de investigación, la mitad de influencers que ha venido no lo son. De momento las referencias a nuestra ciudad han brillado por su ausencia. ¿A qué sector pertenece el Pequeño Nicolás?”, ha preguntado Hamed en el Pleno.

A la vista está. La presencia del Pequeño Nicolás ha molestado mucho a Fatima Hamed, cuyas críticas han llegado al joven empresario, que no ha dudado en responder a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram ha compartido unas historias donde, de forma irónica, se ha dirigido directamente a la islamista Hamed pidiéndole «perdón por todos los platos de jamón y copas que me bebí y que me voy a beber».

Además, en otra historia, Francisco Nicolás ha subrayado que «Ceuta me gusta y es muy interesante», pero lamenta que «esta señora hubiera preferido otro tipo de invitados que no defiendan a la Nación». «Incomoda mi discurso», zanja.

OKDIARIO Andalucía se ha puesto en contacto con Francisco Nicolás, que ha explicado su respuesta en redes: “Las historias que he puesto van en tono irónico, porque creo que Fátima Hamed está así simplemente por enterarse del plan gastronómico y de ocio que hemos tenido en Ceuta. Al final, parece que eso es lo que más le importa. Ni el dinero de los ciudadanos, ni nada más. Lo que pasa es que, bueno, ahora quiere desviar la atención con otra cosa».

Perdón

La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha pedido «disculpas públicamente por la invitación al Pequeño Nicolás» a la ciudad como participante del evento Ceuta Influye, que ha costado al Gobierno 45.000 euros. Un perdón que ha sentado muy mal a Francisco Nicolás que, en declaraciones a OKDIARIO Andalucía, lamenta que «al PP, como siempre, le encanta pedir perdón por todo. Ahora también vamos a tener que pedir perdón por haber conquistado América».

La iniciativa, desarrollada entre el 11 y el 14 de septiembre, atrajo a 45 influencers y managers a la ciudad autónoma, para quienes la Ciudad organizó varias actividades lúdicas e informativas con el fin de mostrarles sus atractivos turísticos y fiscales y que, a su vez, los invitados difundiesen contenido positivo sobre Ceuta en sus redes sociales.

La líder del partido localista ha interpelado al Gobierno en la sesión plenaria de este viernes para preguntarle sobre el coste del proyecto, los criterios de selección de los invitados o por qué la fiesta final fue en Marbella pese a que estaba dirigido a promocionar la imagen de Ceuta.