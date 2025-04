Fabián es un joven colombiano que no dudó en enfrentarse a los atracadores que estaban asaltando una oficina de cambio de Benalmádena (Málaga) en la mañana del miércoles. Se jugó la vida ayudando a la Policía a detener a los delincuentes y a cambio recibió un culatazo en la cara con una pistola. Ahora da la cara en OKDIARIO porque quiere transmitir dos mensajes: la necesidad de colaborar con el país que le ha acogido

«Yo iba pasando por ahí con los perros y justamente cuando paso veo que en la esquina están diciendo llamen a la Policía, y paso por delante del negocio y veo que al dueño uno lo está golpeando y otro atracador esta cogiendo el dinero. Mi primer impulso fue dejar a mi perro con los asiáticos de la tienda de al lado y, la adrenalina del momento, volverme y entra en la tienda. En ese momento entró un grupo de la policía secreta que estaba tomando café enfrente».

El atraco se estaba cometiendo a las 10.00 horas en el establecimiento situado en la avenida Constitución, en el núcleo poblacional de Arroyo de la Miel en Benalmádena (Málaga) y los dos atracadores iban armados con pistolas.

«Me dio un culatazo en la cara»

Fabián no se lo pensó dos veces: «Me abalanzo junto a uno de la secreta sobre uno de los atracadores y justo va saliendo otro atracador y ahí es cuando lo sostengo yo al primer asaltante y en el forcejeo me pega en la cara con la parte inferior de la pistola, hasta que llega otro policía y logramos tirarlo al suelo no sé muy bien cómo, y llegan más policías y lo esposan».

Fabián rodó por la acera de la calle enzarzado a golpes con el atracador y rápidamente varios policías de paisano y uniforme cayeron sobre el delincuente.

El joven colombiano cuenta a OKDIARIO lo que sentía en ese momento: «La verdad que en ese momento no pensé en las consecuencias, solamente actué y ese impulso de adrenalina de ver a una persona que le están haciendo daño porque se esfuerza en sacar adelante su negocio, fue el sentimiento de querer ayudar y colaborar con la gente, la verdad».

Finalmente, los dos atracadores fueron detenidos por agentes adscritos a la Udyco de Torremolinos que les estaban siguiendo. Se les intervino un arma de fuego y 1.000 euros en efectivo procedentes del asalto. Están acusados de un delito de robo con violencia y otro de atentado a la autoridad ya que lesionaron a uno de los agentes que intervinieron en la captura.

Mientras, Fabián está orgulloso de haber ayudado a detener a los delincuentes y le gustaría dejar el siguiente mensaje: «Me gustaría contar que no toda la gente que llegamos de fuera de España es mala, el 90% es buena, lastimosamente por culpa de un 10% nos tienen a todos como si fuéramos ladrones, pero nosotros somos gente buena que quiere poder ayudar en este país y salir adelante nosotros también. A veces no somos bien recibidos, es normal que piensen que podemos ser ladrones, pero somos gente buena que quiere vivir y ayudar en este país»