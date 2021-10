Un grupo de señoras de Podemos ha impedido que OKDIARIO Andalucía hablara con los asistentes a una manifestación convocada este miércoles por diferentes colectivos y promocionada por Podemos Andalucía para protestar contra la subida del precio de la luz «frente a las principales sedes de las eléctricas en todo el país». Cuando el periodista de este medio hablaba con la tercera persona que se había mostrado dispuesta a dar su opinión, un grupo de varias mujeres advertía al hombre de que no podía hablar, censurándole haciendo fuertes aspavientos con las manos. Cuando la cámara se ha girado, las señoras se han dispersado rápidamente.

«¿Por qué no puede hablar?», le preguntamos a la única mujer que se queda cuando giramos la cámara, con una pegatina de Podemos, como todas las demás que han impedido al hombre hablar. «Porque tiene que venir a ayudarme un momento», señala la podemita. «Pero, ¿por qué le están diciendo ustedes que no me hable?», le insistimos. «No, le estoy diciendo que venga un momento a ayudarme, no que no te hable», argumenta en lo que es una evidente mentira.

«No, si lo he visto. Las he visto a todas», le explicamos a la mujer de Podemos, que dice: «A mí no me habrás visto, yo vengo a buscar a mi marido para que me ayude, así que si no te importa…». Tras este incidente, absolutamente nadie quería hablar con este periódico. Normal, habida cuenta de la que le había caído al señor.

Fracaso

Podemos Andalucía expresaba su «apoyo decidido» a las más de 30 concentraciones que para este miércoles, 6 de octubre, convocaba una red de colectivos sociales y personas de distintas ciudades, y que en Sevilla resultó ser un rotundo fracaso, con apenas medio centenar de personas.

El objetivo de dicha movilización, tal y cómo se anuncia en el manifiesto que han publicado, y del que se ha hecho eco Podemos Andalucía en una nota, es «exigir medidas contundentes para bajar el precio de la luz y una regulación democrática del mercado energético».

Asimismo, los convocantes de estas concentraciones manifiestan que «no se puede consentir que, mientras las eléctricas obtienen miles de millones de beneficios, la factura de la luz aumente sin control y condenen a miles de familias a la pobreza energética».

El manifiesto acaba apelando a la literalidad del artículo 128 de la Constitución Española, que manifiesta que «toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general».