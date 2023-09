Francisco Salado (PP): «El feminismo de Pedro Sánchez es más falso que un boquerón con patas»

El presidente de la Diputación provincial de Málaga, Francisco Salado, ha criticado lo que considera un «agravio a Andalucía, a la Costa del Sol y al deporte femenino», toda vez que, según ha dicho, el Gobierno de España no va a aportar financiación a la Copa Solheim de golf femenino que se celebra en la provincia frente «a los más de 50 millones comprometidos para la Ryder Cup en Cataluña en 2031». En conversación con OKDIARIO, Salado ha dicho que «el feminismo de Pedro Sánchez es más falso que un boquerón con patas».

El presidente de la Diputación malagueña dijo que «la Ryder Cup está comprometida en el 2031 en Cataluña y ya el Gobierno ha dicho que como mínimo va a comprometer 50 millones. Es decir, al deporte, son muy feministas; al deporte masculino, Cataluña, 50 millones; al deporte femenino, Andalucía, cero».

«Sufrimos la discriminación del Gobierno de España con la provincia de Málaga, con la Costa del Sol en todos los ámbitos y ahora nos ha tocado en el deporte femenino. Somos muy feministas, eso es todo. Mentira, postureo, hipocresía. Cuando se hablan de feminismo y falsedad, el apoyo al deporte femenino de Pedro Sánchez es tan falso como un boquerón con patas. ¿Tú has visto alguna vez un boquerón con patas en Málaga?», ironiza Salado.

«Había un compromiso de 1,7 millones de euros y la excusa es que no han podido tramitar el expediente, no le han dado tiempo para aportar esos 1,7 millones. O mienten o son unos ineptos. Yo creo que son las dos cosas. Mienten y son unos ineptos. Y evidentemente esta discriminación tenemos que denunciarla. No podemos permitir que esa ventana al golf femenino que se va a abrir en el mundo, donde más de 100 millones de personas van a ver esta retransmisión, van a ver la excelencia de los campos de golf de la Costa del Sol y las grandes figuras del golf femenino, tanto europeas como americanas o pues que no tengan la ayuda y la apuesta del Gobierno de España», afirma.

«Todos mintieron. Es todo postureo. Y aquí lo que mueve al señor Pedro Sánchez a la hora de tomar sus decisiones es que moleste o no a sus socios de investidura, que en este caso son los nacionalistas; no necesitan los votos de los andaluces, de los malagueños para este tema. ¿Lo importa el deporte femenino? Nada, absolutamente nada», sentencia.