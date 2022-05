La fiscal superior de Andalucía denuncia mano blanda del TSJA con pateristas: «Preocupa sobremanera»

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha criticado este lunes la disparidad de criterios entre el Ministerio Fiscal y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con respecto a las sentencias emitidas a patrones de patera, circunstancia que «preocupa sobremanera».

La rebaja de penas en los fallos de apelación del Alto Tribunal andaluz está conllevando sentencias no tan severas para los encargados de trasladar inmigrantes ilegales a territorio nacional. Este subtipo penal agravado ha sido retirado en varios fallos de apelación por el Alto Tribunal andaluz al atender las condiciones de peligrosidad del viaje o de las propias patera, lo que ha supuesto, en algunos casos, la puesta en libertad de los acusados ante la minoración de las condenas.

Tárrago ha recordado que la Fiscalía del TSJA mantiene en líneas generales la postura defendida por los fiscales de la Audiencia Provincial cuando los asuntos son atendidos en este órgano. «En general apoyamos las posturas, se interpone un recurso cuando se ve que hay falta de motivación y de justificación para venir con rebajas que no son ajustadas a la Ley y desde luego es un asunto que nos preocupa sobremanera», ha señalado.

Sin ir muy lejos, el pasado 10 de mayo el TSJA rebajó a 12 meses de cárcel las penas de cinco años de prisión impuestas por la Audiencia Provincial de Almería a dos patrones de patera al considerar que en la travesía no hubo riesgo «inminente y concreto» para la vida o lesiones graves de los ocupantes de la embarcación. El Alto Tribunal andaluz ordenó la inmediata puesta en libertad de uno de ellos, un ciudadano argelino que se encontraba en prisión preventiva desde marzo de 2021.

Días antes, el TSJA rebajaba a más de la mitad (de seis a dos años y medio) la pena de prisión que la Audiencia Provincial de Almería impuso al patrón de una patera interceptada frente al litoral de Carboneras (Almería) con nueve personas a bordo ya que consideró que era «un migrante más» y que pilotó la embarcación como medio para «lograr su propia inmigración».

Secretario de Estado de Justicia

Precisamente, hace una semana, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, hizo referencia también a la «discrepancia» de criterios entre la Audiencia Provincial de Almería y el TSJA ante estas condenas, mostrándose más partidario de los criterios que se aplican en primera instancia.

«Hay que mirar más hacia las personas, los ciudadanos y esa inmigración que viene para buscar una mejora de calidad de vida, y en este caso no es suficiente decir si la patera está en buen estado o no», indicó entonces Rodríguez en declaraciones a los periodistas en Almería antes de mantener una reunión con operadores jurídicos donde afirmó que «desde el Gobierno no se critica ni se valoran las sentencias de los tribunales».

Tárrago ha trasladado también su preocupación por lo delitos relativos al tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia de Almería, que desde hace algún tiempo está incluida en el plan confeccionado por el Ministerio del Interior para la lucha contra el cultivo de marihuana, especialmente.

En ese sentido, ha apuntado la «necesidad» de un fiscal especialista en esta materia en Almería para hacer frente a una actividad delincuencial que «está sobrepasando por desgracia» a este territorio.