Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A) y alcalde de Sevilla, ha respondido este miércoles a OKDIARIO Andalucía sobre la investigación abierta a Egmasa. Espadas, pese a que era presidente del consejo de administración de esta empresa pública entre 2004 y 2008 -precisamente la etapa investigada-, se ha querido lavar las manos diciendo que «no tenía competencias» en el ERE que el juez José Ignacio Vilaplana investiga.

Para ponerles en contexto, Egmasa es una empresa pública dependiente de la consejería de Medio Ambiente de la Junta socialista de Andalucía que presentó a fecha 30 de junio de 2003 una solicitud de Expediente Regulador de Empleo (ERE) para la extinción de 373 contratos de trabajadores. Según el juez, «para la materialización de tales ayudas, al margen de la disciplina administrativa y financiera aplicable, se suscribieron y elaboraron distintos instrumentos con los que se pretendía ofrecer una apariencia -en puridad inexistente- de legalidad al procedimiento de concesión y pago de las referidas subvenciones» del ERE.

Pues bien, pese a que, efectivamente, Juan Espadas no era presidente del consejo de administración de Egmasa, para empezar, sí era vocal. Y, para continuar, sí era presidente desde 2004 hasta 2008, es decir, cuando se realizaron sistemáticamente todos estos pagos presuntamente irregulares. Además, en 2003 Espadas no era únicamente vocal en el consejo de Egmasa, sino que era Director General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por lo algo tendría que saber del asunto.

Sea como fuere, Espadas minimiza la investigación porque «son diligencias que llevan bastante tiempo en marcha» y se lava por completo las manos sobre el asunto: «Estamos hablando de 2003, y en 2003 yo no era presidente del consejo de administración de Egmasa, era vocal del consejo. Y se refiere en este caso a un acuerdo y un convenio para un conjunto de trabajadores del Plan Infoca a los que se decidió buscar una fórmula para jubilarlos antes de los 65 años, dado el grado de dureza que tiene ese tipo de trabajo y la lógica tiene intentar buscar un plan de prejubilaciones que pudiera, en este caso, tener financiación».

«Como comprenderá, en ese momento, yo no tenía competencias en esta cuestión de incendios forestales porque era un vocal más del consejo, además de las 10 o 12 personas que estábamos ahí», añade, aunque dice no recordarlo bien porque «como se puede imaginar porque no tenía ninguna vinculación directa con este tipo de cuestiones».

«Por tanto, respeto absoluto a los procedimientos judiciales y a todo lo que el juez tenga que solicitar y al proceso que se lleve a cabo. Pero no tengo conexión directa ni trabajé específicamente en esa cuestión. Eso, además, se produce en 2003. Con posterioridad, de 2004 a 2008, tuve en este caso esa presidencia del consejo, pero el acuerdo y el convenio es anterior, y los efectos serán derivados a lo largo de los años posteriores», concluye.

Además, añade Espadas que no ha tenido «ninguna vinculación» y que desde el juzgado «no me han requerido ni pedido nada específicamente en el marco de ese proceso».