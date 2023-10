La escuela que operaba la avioneta estrellada en Almería encadena accidentes, muertes y denuncias

El pasado 10 de octubre, una avioneta Diamond DA20-C1 se estrellaba en Almería en un vuelo nocturno, falleciendo sus dos ocupantes, instructor y alumno. El aparato cubría la ruta Málaga-Valencia cuando colisionó contra una ladera en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. A bordo de la aeronave iban dos jóvenes de 24 y 28 años.

La empresa que operaba el vuelo, One Air, acumula a sus espaldas un delicado historial de accidentes e incidentes, y sus alumnos, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, llevan tiempo criticando la falta de medidas de seguridad y prevención en esta escuela malagueña. «He volado en aviones con el tubo de escape roto, el altímetro estropeado o con fugas de aceite. Una vez me bajé del avión porque el motor no contaba con la certificación adecuada», apunta a este periódico un cliente de la escuela, que recalca la «presión» que se ejerce sobre los instructores para volar en cualquier condición.

Los futuros pilotos pagan 70.000 euros de media por curso y la academia factura más de cinco millones de euros anuales, pero, «viendo el estado de los aviones», los ingresos parece que no repercuten en los 22 aparatos de su flota, denuncia este alumno.

La escuela, que opera en el aeródromo de La Axarquía ofreciendo cursos de piloto y vuelos lúdicos, arrancó su actividad en 2010 y desde entonces se han sucedido varios incidentes y siniestros.

Una conversación en un chat de estudiantes de la escuela abordaba con intranquilidad el nuevo accidente: —Hay demasiados. —Sí, pero las cosas van a cambiar a partir de ahora. —Ha habido un montón ya y nada cambia.

El pasado marzo, durante una clase de Seguridad y Protección, los alumnos comentaron un incidente reciente y mostraron su preocupación por la escasa seguridad de la academia en comparación con otras del sector. En el aula estaban presentes el instructor y el alumno ahora fallecidos.

«Cuando veas un problema o tengas un mal presentimiento, dilo», se aconsejan entre los estudiantes, conscientes del riesgo, pero también de lo que supone alzar la voz: desde el alumnado explican que uno de ellos intentó denunciar la situación y fue expulsado. One Air lo describió como un «perturbado mental» y un «riesgo para la seguridad».

Informe preliminar del accidente

El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) recoge los primeros avances de la investigación sobre el ultraligero que el pasado 10 de octubre se estrelló en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, aunque aún no especifica si se debió a un error humano o a un fallo mecánico. Sí concluye que el aeroplano había avanzado apenas dos kilómetros tierra adentro desde la línea de costa tras trazar una ruta en la que viró en varias ocasiones antes de colisionar contra la ladera suroeste del Cerro del Fraile.

Era un vuelo de instrucción de doble mando en el marco de un curso para la obtención de la habilitación VFR nocturno. En él viajaban un piloto instructor de 24 años y su alumno, de 28. La avioneta partió del aeródromo de La Axarquía-Leoni Benabú (LEAX), paró a repostar en el aeropuerto de Almería (LEAM) y a las 21:45 horas puso rumbo al aeropuerto de Valencia (LEVC), con llegada prevista a las 0:30 horas.

Pasada la medianoche, el 112 recibió una llamada del aeropuerto valenciano alertando de que se había perdido la señal del aeroplano. Los servicios de emergencia iniciaron la búsqueda del aparato, que fue localizado en el entorno del núcleo nijareño de San José, en una zona escarpada de muy difícil acceso. Los cuerpos sin vida de los ocupantes fueron rescatados al mediodía por un helicóptero de la Guardia Civil.

Los otros incidentes de One Air

No es un caso aislado. El 23 de julio de 2022, la rueda delantera de una Diamond DA-20 se desprendió en pleno vuelo y la aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeródromo de La Axarquía. Piloto y pasajero resultaron ilesos.

El 1 de diciembre de 2020, un fallo en el motor de otra avioneta Diamond DA-20 forzó a un alumno en prácticas a improvisar una pista de aterrizaje en la playa de Ferrara, en Torrox (Málaga). Pese al problema técnico y la consiguiente emergencia, el incidente se saldó sin daños personales ni materiales gracias a la pericia a los mandos del piloto.

Años antes, el 15 de abril de 2012, una avioneta se estrellaba en un huerto de Vélez-Málaga, a unos 200 metros del aeródromo de La Axarquía-Leoni Benabú en el que intentaban aterrizar sus dos ocupantes, dos hombres de 33 y 36 años. Ambos murieron en el accidente. El aparato, un ultraligero Tecnam P2002-JF propiedad de One Air, cayó en picado en una plantación de patatas junto al río Benamargosa. Los fallecidos: el piloto y un británico que contrató un ejercicio de vuelo privado. La mujer de este último se había subido al biplaza minutos antes con el mismo piloto. Era el tercer vuelo que se realizaba esa mañana y los pasajeros de los dos primeros informaron de que había bastante viento. En el primero de los vuelos hubo un aterrizaje frustrado y otro más en el tercero, poco antes del accidente.

Según el informe técnico -puede leerlo aquí- de la CIAIAC, dependiente del entonces Ministerio de Fomento, la causa del accidente fue la «realización de un viraje con poca velocidad, a poca altura y con viento de cola, que ocasionó la entrada en pérdida de la aeronave y su posterior caída, dentro de un entorno con unas condiciones de viento desfavorables».

La investigación indica que se registraron rachas de hasta 23,43 nudos, aunque un testigo del siniestro, piloto de trabajos aéreos, señaló a la CIAIAC que el viento en aquel momento era de unos 35 nudos. De acuerdo con el manual de la aeronave, el modelo de avión era controlable en aterrizaje y despegue para una componente de viento cruzado de no más de 22 nudos, por lo que las condiciones meteorológicas de aquel domingo hacían muy difícil el dominio del aparato.

OKDIARIO Andalucía ha contactado con One Air para ofrecer a la empresa la oportunidad de defenderse de las acusaciones de algunos de sus alumnos. Desde su departamento legal recalcan que One Air es una escuela «reconocida internacionalmente», con una flota «auditada» y «prácticamente nueva». Sobre la «mala praxis» que denuncian sus clientes, se limitan a decir que es «incierto» y que sus ultraligeros pasan «constantes supervisiones» de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).