Diputados de Podemos llaman «facha» a Margarita Robles por pedir humildad a Belarra

El diputado podemita en el Parlamento de Andalucía, José Manuel Jurado, ha tildado de «facha» a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el mero hecho de pedir humildad a la líder de Podemos, Ione Belarra. La reacción de Jurado: «Y tú menos facha, y míranos, aquí estamos compartiendo gobierno». Un comentario que, cómo no, ha sido compartido por una Martina Velarde que sólo se hace notar con sus faltas de respeto en redes sociales, y no por su trabajo en el Congreso, donde ni se la conoce pese a costarnos a todos los españoles 90.000 euros al año.

El comentario de la ministra de Defensa que tan mal ha sentado a los podemitas pasa por una oleada de zascas de Robles a todas las mujeres de Podemos que creen que, efectivamente, han inventado el feminismo por hablar del Satisfyer o por hacer leyes que excarcelan y benefician a, al menos, 730 violadores y agresores sexuales. «La señora Belarra tiene que respetar que desde hace 140 años el PSOE está trabajando por las mujeres. Muchas mujeres llevan muchos años trabajando por las mujeres, yo también, y claro, cuando un partido como el PSOE lleva 140 años trabajando por las mujeres, la señora Belarra y cualquier persona debería ser más humilde a la hora de reconocer los méritos de los demás. Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido. Pues no, hay muchas mujeres muy comprometidas en España desde hace muchísimos años. Como es mi caso, por ejemplo. Pero a lo mejor ni la señora Belarra ni algunas otras habían nacido. Así que mi homenaje y mi reconocimiento a todas las mujeres del PSOE que desde hace más de 140 años están trabajando por los derechos de las mujeres. Creo que lo que habría que hacer es respetar y poner eso en valor», ha señalado Robles.